Pietrangeli sussurra qualcosa a Berrettini durante la festa del tennis italiano: resta allibito Sui social è diventato virale un video in cui si vedono parlare Nicola Pietrangeli e Matteo Berrettini. L’ex campione sembra aver detto qualcosa che abbia indispettito il tennista romano.

I Supertennis Awards sono diventati un evento di altissimo livello quest'anno, e non poteva essere altrimenti. Ma nella notte della celebrazione di Sinner e del tennis italiano non sono mancate le polemiche ed è nata anche una discussione in merito a uno scambio di battute tra il grande Nicola Pietrangeli e Matteo Berrettini, che da un video finito in rete è parso sbigottito da un'affermazione del due volte vincitore Slam.

Jannik Sinner è il simbolo di un movimento che da anni è in crescita e che quest'anno ha colto ulteriori frutti. Quattro titoli vinti da Sinner, la finale alle ATP Finals, il successo in Coppa Davis, due vittorie contro Djokovic, e a verbale c'è anche la magnifica finale raggiunta dalla squadra femminile nella Billie Jean King Cup.

I premi 2023 sono stati un grande evento, con la conduzione di Max Giusti e la presenza pure di Elodie. Sinner è stato il protagonista, ha tenuto la scena, ha parlato di tanti argomenti, anche con il presidente federale, del punto più bello dell'anno con Alcaraz, della partita con Berrettini a Toronto. Poi c'è stato il momento in cui la Coppa Davis è stata messa in bella mostra alla presenza pure di Pietrangeli, ma non c'erano gli alfieri del 1976, e questo ha fatto storcere il naso a Paolo Bertolucci.

Nicola Pietrangeli è stato protagonista anche di uno scambio di battute con i principali tennisti italiani e il dialogo rapido con Berrettini ha destato tante discussioni. Nel video si vede finalmente salutarsi con un sorriso il due volte campione del Roland Garros e Sinner. Poi Pietrangeli vede Berrettini e gli dice qualcosa. Cosa si sono detti è impossibile capirlo. Ignota è la loro conversazione. Si percepisce però dall'espressione del volto, e non c'è bisogno di essere il dottor Lightman per capirlo, il grande stupore di Berrettini, che evidentemente ha ascoltato qualcosa che non immaginava sentire.

Il tennista romano risponde, dice qualcosa a Pietrangeli, che ha sempre la battuta pronta e anche gesticolando gli risponde e pare dirgli: "Ma tu cosa ci fai qui". Forse l'ex campione, che lo scorso settembre ha compiuto 90 anni, con il suo tono scherzoso, gli avrà detto: "Ma tu che ci fa qui", perché stupito del fatto che facesse parte del gruppo dei giocatori che materialmente hanno vinto la Coppa Davis (che non ha giocato per infortunio).

Pietrangeli poi continua il suo giro sorridente mentre Berrettini, che agli Australian Open tornerà alle gare, resta ancora stupito. Pietrangeli continua il giro, Berrettini dice qualcosa a Sinner. Il video termina lì, e la congetture sono partite rapidamente.