Sinner mostruoso contro Djokovic in Coppa Davis: ha vinto una partita che non esisteva più Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic anche in Coppa Davis. Il numero 4 ATP è riuscito in una duplice impresa, perché Sinner ha vinto annullando tre matchpoint.

A cura di Alessio Morra

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita che ha vinto Jannik Sinner contro Novak Djokovic in Coppa Davis entra di diritto nella storia del tennis, non solo quello italiano, ma anche quello mondiale, oltre che nell'ultra centenaria storia della manifestazione. Perché Sinner ha battuto ancora il numero 1 ATP e lo ha fatto annullando tre matchpoint. Pareva impossibile ritirarla su e invece dal 4-5 0-40 Jannik è parso indemoniato e ha vinto un incontro che sembrava già finito.

Da sempre si dice che il tennis è lo sport del diavolo. L'ennesima dimostrazione si è avuta a Malaga dove nel terzo set della seconda partita della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia sembrava tutto finito per Jannik e per l'Italia. Il sogno Davis era a un passo dall'essere rimandato sul 4-5 0-40 per Djokovic, che pareva avviato verso il classico break chirurgico. Una partita persa, pareva così a chiunque la stesse seguendo, ma non è stato così.

Sinner annulla la prima palla break, poi la seconda. Generalmente in queste situazioni la più complicata è la terza. Ma pure quella è cancellata: 40-40. Tre matchpoint annullati. Djokovic sente il colpo. Sinner però non può mollare, vince un altro punto e poi con un ace fa 5-5.

Aveva praticamente perso, e invece si è rimesso in carreggiata. Il gioco successivo Djokovic pare tranquillo, almeno pare, sul 30-15, ma commette un errore, poi Sinner vince un bel punto e si procura una palla break. Djokovic prova il serve and volley, non è una buona idea. C'è il break. Poco dopo Jannik chiude l'incontro. Il campo di Malaga è una bolgia.

L'Italia ha pareggiato, 1-1. Sinner ha battuto ancora Djokovic, lo ha rifatto e ha fatto cadere anche un'imbattibilità in Davis che durava dal 2009. Qualcosa di mostruoso. Sinner ha messo al tappeto ancora Novak Djokovic!

Un successo che pone Sinner ulteriormente nel gotha del tennis. Ora serve un altro passo. Jannik tornerà ancora in campo, lo farà nel doppio dove proverà a vincere di nuovo, contro Djokovic.