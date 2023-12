Fanno rivedere a Sinner il punto dell’anno contro Alcaraz: lui confessa un brutto ricordo Sinner ai Supertennis Awards ha rivisto il suo punto più bello dell’anno, ovvero quello vinto contro Alcaraz a Miami. La risposta è stata inaspettata per il fresco vincitore della Coppa Davis.

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner in occasione dei Supertennis Awards, che l'hanno visto premiato come giocatore dell'anno, ha rivissuto i momenti più belli della sua eccezionale stagione. Un'annata chiusa in crescendo e culminata nella vittoria della Coppa Davis per il numero 4 al mondo, che si è reso protagonista anche di punti strepitosi. Quello più iconico è stato senza dubbio quello contro il suo avversario-amico Carlos Alcaraz nel Masters di Miami.

Non è un caso che in tanti considerino quello scambio prolungato fatto di colpi eccezionali e di recuperi al limite, il punto più spettacolare della stagione. Cosa prova oggi Sinner rivedendo il replay di quella situazione di gioco chiusa con un rovescio incrociato stretto d'autore? Jannik non si è scomposto durante l'intervista ai microfoni di Max Giusti nell'evento milanese.

Dopo aver rivisto insieme agli spettatori l'epico scambio, il comico ha chiesto a Jannik Sinner se fosse cambiato qualcosa per lui, magari in termini di autostima o consapevolezza dei propri mezzi. La risposta del fresco vincitore della Coppa Davis e finalista delle ATP Finals, ha spiazzato tutti. Con il sorriso e con naturalezza, Sinner ha associato un brutto ricordo a quel punto, ovvero il fatto di aver comunque perso il game nonostante quel duello portato a casa: "Cosa è cambiato dopo quel punto? Ho perso il game…".

Battute e cattivi ricordi a parte, Sinner ha comunque sottolineato come in diretta non si fosse reso del tutto conto di cosa avesse fatto. In realtà solo dopo il match Jannik ha realizzato la bellezza di quel punto a giudicare tutti i commenti e i video circolati in TV e sul web: "Quando fai questi punti non ti rendi neanche conto quanto fosse bello. Ma dopo la partita non si parlava più della vittoria di Carlos ma di questo punto, e questo ti fa capire che bel punto hai fatto". Probabilmente l'emozione del momento ha tradito il tennista italiano che ha dimostrato di non ricordare bene come sia finita quella partita. A trionfare infatti fu proprio lui in tre set, e non Alcaraz.