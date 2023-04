Sinner vince il punto più bello dell’anno su Alcaraz al Miami Open: il pubblico non può crederci Sinner e Alcaraz nella semifinale di Miami hanno dato vita a uno dei punti più belli della storia, senz’altro il più spettacolare del 2023. Gli spettatori del Miami Open erano estasiati ed hanno concesso una standing ovation sia a Jannik Sinner che allo spagnolo.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è in finale a Miami. Un risultato già di per sé eccezionale. Ma il tennista italiano ha raggiunto la finale battendo il numero 1 ATP Carlos Alcaraz, terzo successo in sei sfide contro lo spagnolo. La partita è stata splendida, lo spettacolo di alto livello e in particolare un punto infinito ha esaltato il pubblico della Florida. Qualcosa che è sembrato letteralmente fuori dal mondo.

Sinner e Alcaraz hanno già iniziato a dar vita a una bella rivalità. Due tennisti giovani che praticano un tennis da videogioco, quasi perfetto, velocissimo e quando entrambi danno il massimo la pallina schizza e si vedono colpi meravigliosi. Sinner stavolta ha vinto, si è preso la rivincita di Indian Wells, ed è in finale in un torneo 1000 per la seconda volta, tra l'altro sempre a Miami, che quindi può essere definito in assoluto uno dei suoi tornei preferiti.

Successo in tre set che gli permette di qualificarsi per la finale, che disputerà contro Daniil Medvedev, ex numero 1 ATP che si è qualificato per la quinta volta finale consecutiva (tre le ha vinte, una proprio contro Sinner a Rotterdam). Ma ora sembra tutto diverso. Perché Jannik ha alzato ancora il livello, anche se ovviamente Medvedev è uno dei big di questa era. Se Sinner giocherà come ha fatto Alcaraz sicuramente avrà buone chance contro il russo, che però nei precedenti incontri lo ha sempre battuto.

Ma sotto gli occhi di tutti gli appassionati di tennis, oltre al risultato, c'è un punto che Sinner ha vinto con Alcaraz. Qualcosa di clamorosamente bello, che è parso irreale. Sul 4-2 per Sinner nel primo set, l'italiano serve e dà il là a un punto che dura una trentina di secondi e ha oltre trenta colpi. Duro palleggio da fondo, con annessi incoraggiamenti da parte degli spettatori.

Alcaraz prova per primo a rompere il ghiaccio, fa la palla corta, Jannik lo immaginava, scatta a rete, ci arriva, lo spagnolo prova il passante, Sinner con una volée riesce a intervenire e butta la pallina dall'altra parte. Si ricomincia. Riparte uno scambio che sarà ancora molto combattuto, con scambi di fondo, veloci e potenti. Il pressing è livelli elevatissimi. Alcaraz non ne può più e decide di attaccare, back e scatto verso la rete. Sinner con un passante stretto lo fredda. Pubblico esaltato. Punto vinto e soprattutto da vedere e rivedere molto a lungo.

La portata del punto è data dalla reazione degli spettatori che si sono esaltati e non hanno fatto nulla per nascondere la propria emozione, lo stupore e anche la gioia per aver visto un punto che rimarrà nella storia. Un boato clamoroso ha accompagnato il passante di Sinner. Una standing ovation viene tributata ai due protagonisti, che quando rivedranno le immagini avranno modo di vedere il pubblico esaltato, gioioso e con le mani nei capelli.