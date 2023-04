Sinner stellare, batte Alcaraz ed è in finale al Miami Open: sfiderà Medvedev Sinner ha sconfitto ancora Alcaraz. Il tennista italiano si è imposto nelle semifinali di Miami con il punteggio di 6-7 6-4 6-2. Sinner domenica in finale affronterà Medvedev.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è in finale al Miami Open. Il tennista italiano ha battuto in tre set il numero 1 Carlos Alcaraz e domenica sfiderà Daniil Medvedev. Una vittoria straordinaria quella di Sinner che per la terza volta in carriera ha battuto lo spagnolo e che per la seconda volta raggiunge la finale di un torneo 1000.

Si pensava sarebbe stata una partita bellissima e lo è stata. Gli appassionati italiani speravano che stavolta vincesse Jannik ed è stato così. Chi ha visto la semifinale di Miami si è divertito, perché lo spettacolo è stato a livelli altissimi. E nel primo set Sinner e Alcaraz hanno giocato il punto dell'anno.

L'italiano parte meglio, come a Indian Wells, ma Alcaraz, come in California, recupera il break e vince il primo set al tie-break. Solo che questa volta è tutto diverso. Perché Sinner continua a martellare. Lo spagnolo prova a resistere, ma deve cedere il secondo set (6-4). E nel terzo non c'è storia. Perché Jannik ha molta più birra in corpo e vola. Il terzo set finisce 6-2. Sinner è in finale a Miami, come due anni fa, ma la differenza è notevole.

Perché all'epoca era stato bravo a sfruttare un buon tabellone. Oggi ha battuto il tennista più forte, quello con cui sta già dando vita a una bella rivalità, che sembra viaggiare sullo stesso solco di quella dei miti (Djokovic, Nadal e Federer). Sinner e Alcaraz hanno già fatto breccia nel cuore degli appassionati.

E ora c'è un giorno di riposo per Sinner che avrà modo di ricaricare le batterie prima della finale con Daniil Medvedev, ex numero 1 del mondo (come Alcaraz, che perdendo ha riceduto il trono a Djokovic), che ha vinto il derby russo in semifinale con Khachanov. Sarà la seconda finale del 2023 tra Sinner e Medvedev, affrontatisi in quella del 500 di Rotterdam a metà febbraio.

I precedenti tra i due sono 5, e sono tutti favorevoli a Medvedev, ma questo è un altro Sinner, e Medvedev, pur essendo un tennista di altissimo livello, non garantisce mai un'affidabilità estrema. Quindi la finale sarà aperta a ogni risultato, si giocherà domenica alle 19.