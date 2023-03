Quando si gioca la finale del Miami Open 2023 di tennis: data e orario Jannik Sinner è in semifinale al torneo di Miami. La finale del Miami Open si disputerà domenica 2 aprile. L’orario previsto per l’inizio è le 19 ora italiana.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali pure del torneo 1000 di Miami. Come a Indian Wells l'italiano dovrà affrontare Carlos Alcaraz, il numero 1 della classifica ATP. Quello di Miami è da decenni uno dei tornei più prestigiosi in assoluto e più ambito da ogni tennista. Sinner già nel 2021 si qualificò per la finale, che perse nel giorno di Pasqua contro il polacco Hurkacz. Sinner-Alcaraz sarà la seconda semifinale. Prima si disputerà la semifinale tutta russa tra Daniil Medvedev, finalista a Indian Wells, e Karen Khachanov. Le due semifinali si disputano venerdì 31 marzo. Quella con protagonista il giocatore italiani prenderà il via all'1 di notte.

Finale Miami Open 2023, quando si gioca: la data e l’orario della partita di tennis

Il torneo di Miami per decenni è stato considerato il quinto Slam, perché davvero per tanti anni è stato l'unico torneo a svilupparsi sulle due settimane, da quest'anno sarà così pure per gli Internazionali d'Italia di Roma. Il torneo femminile si concluderà sabato sera, con la finale che vedrà ancora protagonista Elena Rybakina, che spera di bissare il successo di Indian Wells. La finale del torneo maschile del Miami Open si disputerà domenica 2 aprile. L'orario d'inizio prestabilito è quello delle 13 ora della Florida cioè le 19 ora italiana. L'incontro si giocherà al meglio dei tre set. Sinner spera di esserci e vuole prendersi la rivincita con lo spagnolo.

Carlos Alcaraz è il detentore del torneo 1000 di Miami. Lo spagnolo vinse nel 2022.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti dell’ATP Miami

La finale di Miami dunque si terrà domenica 2 aprile alle ore 19. In campo ci saranno i vincenti delle due semifinali che si terranno venerdì 31 marzo. Prima scenderanno in campo Daniil Medvedev e Karen Khachanov. A seguire giocheranno Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che si affronteranno per la sesta volta. Quindi ci potrebbe essere la ripetizione della finale di Indian Wells, che è stata Medvedev-Alcaraz. L'unica certezza è che un tennista russo sarà finalista. Ma la speranza è che torni in finale Jannik Sinner, che nelle ultime tre stagioni a Miami è arrivato sempre almeno ai quarti.