Il tabellone del Miami Open 2023 di tennis: Sinner è ancora dalla parte di Alcaraz Jannik Sinner torna in campo e giocherà il 1000 di Miami. Il tennista italiano è nella parte alta del tabellone, presidiata da Alcaraz. Berrettini e Musetti sono in quella bassa. Il torneo di Miami si giocherà dal 22 marzo al 2 aprile e si potrà seguire su Sky.

A cura di Alessio Morra

Sorteggiato il tabellone del Miami Open 2023, il secondo 1000 della stagione dopo quello di Indian Wells, vinto da Carlos Alcaraz. Il torneo di Miami si disputerà dal 22 marzo al 2 aprile e ha tra i protagonisti Sinner, Berrettini e Musetti. Il primo è nella parte, può sfidare Ruud e Rublev. Assenti Djokovic e Nadal. La testa di serie numero 1 è Alcaraz, tornato anche al vertice della classifica ATP. Il torneo si potrà seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky Go e NOW.

Il tabellone del Miami Open 2023 di tennis: Sinner nel quarto di Ruud e Rublev

Jannik Sinner è la testa di serie numero 10 ed è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone. Il sorteggio non è stato proibitivo. Perché negli ottavi (seguendo la classifica) sfiderebbe il numero 6 Rublev e nei quarti Ruud (numero 3) finalista lo scorso anno ma che ha iniziato il 2023 malissimo. Nel secondo turno l'azzurro sfiderà il serbo Djere o un qualificato.

Sono collocati invece nella parte bassa del tabellone Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che stanno entrambi un periodo molto complicato. Il tennista toscano sfiderà al secondo turno Coria o Lehecka. Dovesse tornare a vincere Musetti giocherebbe con Khachanov (numero 14 del seeding), in rotta di collisione con Tsitsipas.

Il giocatore romano invece comincerà la sua avventura o con il colombiano Galan o con l'americano McDonald, che sconfisse nella semifinale del 250 di Napoli. Il tabellone gli proporrebbe poi Alex de Minaur e poi eventualmente Medvedev, vincitore di tre tornei già in questa stagione.

Sinner-Djere/qualificato (2° turno)

Berrettini-McDonald/Galan (2° turno)

Musetti-Coria/Lehecka (2° turno)

Sonego-Thiem (1° turno)

Fognini-Lestienne (1° turno)

Il calendario completo del torneo: programma e orari italiani