Sinner-Alcaraz oggi in semifinale al Miami Open: orario e dove vederla in diretta e streaming Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nelle semifinali del torneo di tennis di Miami. La partita si giocherà nella notte tra il 31 marzo e l’1 aprile inizierà all’1 di. Sinner-Alcaraz potrà seguire in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Chi vince affronterà in finale Medvedev o Khachanov.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è di nuovo in un semifinale in un 1000 e anche nel Miami Open affronterà Carlos Alcaraz, chi vincerà si qualificherà per la finale del prestigioso torneo di tennis. La partita si giocherà nella notte tra il 31 marzo e l'1 aprile ed è in programma non prima delle 1:00 ora italiana. Sinner-Alcaraz sarà trasmessa in TV e streaming in esclusiva su Sky.

Il tennista italiano dopo aver eliminato Ruusuvuori è tornato in semifinale a Miami dopo due anni. E ora avrà l'avversario più scomodo di tutti. Perché sfiderà il numero 1 ATP Carlos Alcaraz, che dopo aver vinto Indian Wells sta continuando la sua marcia.

Ma Sinner sa come battere Alcaraz e giocherà anche molto tranquillo in virtù di questo grande avvio di stagione, ha vinto 20 partite su 24, che gli ha permesso di tornare nella top ten della classifica ATP. Indipendentemente dall'esito della semifinale con lo spagnolo Jannik sa che da lunedì sarà tra i primi 10, vincendo il torneo salirebbe fino al numero 6 del Ranking.

ATP Miami, a che ora gioca Sinner contro Alcaraz: orario e programma

La partita tra Sinner e Alcaraz: è in programma sul campo centrale del Miami Open, l'orario d'inizio è fissato per l'1 della notte italiana tra venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile. Alquanto improbabile un cambiamento di orario. Perché non è prevista pioggia oggi a Miami e perché i due incontri in programma in precedenza si disputeranno molto prima. Alle 19 c'è l'altra semifinale Medvedev-Khachanov, mentre non prima delle 21 si terrà Kvitova-Cirstea, seconda semifinale del torneo femminile.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Alcaraz in diretta TV? La semifinale del Miami Open si potrà seguire in TV in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Il match sarà visibile in chiaro solo in differita su Supertennis, nella giornata di sabato 1 aprile. La diretta streaming di Sinner-Alcaraz sarà disponibile su Sky Go e su NOW. Telecronaca per la coppia per eccellenza Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Saranno molto probabilmente i dominatori del tennis di oggi e di domani. La loro rivalità sta crescendo e questa sarà già la sesta partita ufficiale tra Sinner e Alcaraz. I precedenti sono favorevoli allo spagnolo che conduce per 3-2. L'ultimo è recente. Lo ha vinto Carlos 7-6 6-3 nella semifinale di Indian Wells. Gli altri sono stati giocati a Bercy 2021 (ha vinto lo spagnolo), negli ottavi di Wimbledon e nella finale di Umago 2022, vinti da Sinner, e nei quarti degli US Open, vinse Alcaraz dopo aver cancellato un matchpoint a Jannik.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del Masters 1000 di Miami

Qualora Jannik Sinner riuscisse a battere Carlos Alcaraz nella semifinale di Miami si qualificherebbe per la seconda volta in tre anni per la finale del Miami Open. E domenica sfiderebbe sicuramente un tennista russo. Perché il tabellone per l'altra semifinale prevede un derby tra due grandi amici: Karen Khachanov e Daniil Medvedev, favorito per classifica ma che non ama particolarmente questo torneo.