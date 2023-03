Sinner è in semifinale al Miami Open: spazzato via Ruusuvuori, ora Alcaraz o Fritz Jannik Sinner si è qualificato per le semifinale del torneo 1000 di Miami. Il tennista italiano ha battuto 6-3 6-1 Ruusuvuori. Venerdì in semifinale sfiderà Alcaraz o Fritz.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner continua a vincere. L'italiano è in semifinale pure al Miami Open. Sinner nei quarti ha battuto in due set il finlandese Ruusuvuori, piegato con il punteggio di 6-3 6-1 dopo una lunga interruzione per pioggia. Venerdì Jannik affronterà il vincente di Alcaraz-Fritz.

Favoritissimo per qualità, classifica e precedenti (4-0), Sinner scende in campo comunque guardingo contro Ruusuvuori che un anno fa, proprio a Miami, perse al tie-break del terzo con Jannik. Le prime fasi sono equilibrate. Il finlandese è un giocatore in crescita e con un paio di colpo spettacolari cerca di mettere in difficoltà Sinner, ma a certe velocità Ruusuvori non può reggere contro l'italiano che nel quinto gioco ottiene il primo break, nel game successivo Sinner cancella la palla del contro break e da quel momento veleggia, il primo set si chiude con un altro break e soprattutto con una risposta spettacolare, 6-3 in 35 minuti.

Il finlandese, numero 54 ATP, è tramortito. Ruusuvuori ci prova, ma è sotto pressione e cercando di rispondere a Sinner finisce sempre per sbagliare. Dal canto suo Jannik continua a martellare. Sul 6-3 2-0 15-15 arriva la pioggia, prevista. Incontro sospeso. I giocatori lasciano il campo e vanno negli spogliatoi.

La sospensione è molto più lunga di quanto si possa immaginare. Sinner e Ruusuvuori restano negli spogliatoi praticamente per oltre due ore. Ruusuvuori cancella una palla del 4-0, ma poco cambia. Jannik dà visione dei suoi colpi nel quinto gioco. Un diritto potente, poi una palla corta millimetrica, poi un servizio vincente ed è 4-1.

Ruusuvuori non molla, mai, è stato bravo, cancella un breakpoint per l'1-5 e con un paio di colpi da campione strappa applausi, per la verità a pochi spettatori. Jannik è tenace, colpisce bene, vince i punti da solo e costringe all'errore il rivale, che cede ancora la battuta, è 5-1. L'ultimo gioco è una passerella. Sinner vince 6-3 6-1 e per la seconda settimana di fila è in semifinale in un torneo 1000, anche stavolta può sfidare Alcaraz.