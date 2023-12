La Federazione celebra i trionfi del tennis italiano ma dimentica qualcuno: “Mancata signorilità” Alla serata in cui è stato celebrato lo straordinario 2023 del tennis italiano, anche con la presenza di Jannik Sinner, non sono stati invitati i tennisti che hanno conquistato la Coppa Davis del 1976. Uno di loro Paolo Bertolucci ha espresso il proprio rammarico.

A cura di Alessio Morra

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tennis in Italia è tornato uno sport amato e seguito, grazie principalmente ai successi di Jannik Sinner. Ma non solo perché non bisogna dimenticare quanto ha fatto Berrettini in passato, e la Coppa Davis 2023 è stata vinta anche grazie a Sonego, Arnaldi e Musetti, e all'abilità di capitan Volandri. La Sinner mania è esplosa da tempo e Jannik è stato il protagonista della serata dedicata agli Award 2023 della FITP. A quella serata, che doveva rappresentare un happening per il tennis, non sono stati però invitati i protagonisti della prima Davis vinta dall'Italia, e cioè gli eroi del 1976. E Bertolucci lo ha fatto notare.

Jannik Sinner è il numero 4 ATP, l'Italia ha finalmente dopo tanti anni un giocatore di altissimo livello. Negli ultimi mesi l'altoatesino ha fatto uno step straordinario, ha vinto quattro tornei nel 2023, il primo 1000, ha raggiunto la prima semifinale Slam (a Wimbledon) e ha battuto due volte Djokovic, nell'arco di pochi giorni. In più ha vinto la Coppa Davis. Celebrato con tutti gli onori Sinner è stato lunedì a Milano, dove è stato premiato come miglior tennista del 2023.

Nicola Pietrangeli a Malaga con il trofeo del 2023, che gli passano Sinner e Musetti.

A quella serata, organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, c'erano anche tanti protagonisti di ieri e di oggi, presenti anche alcune delle tenniste che hanno raggiunto la finale della Billie Jean King Cup. Guardando le fotografie e i video apparsi, anche, sui social si è notato anche il grande Nicola Pietrangeli, totem del tennis italiano che è stato anche immortalato al fianco della Coppa Davis.

Jannik Sinner ha vinto 4 titoli ATP nel 2023 e la Davis lo scorso 26 novembre.

C'era lui, Pietrangeli, che era capitano quando l'Italia trionfò in Cile, ma non coloro che scesero in campo materialmente su quel campo in terra rossa di Santiago del Cile. All'appello mancavano Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. L'assenza si è notata e dopo un tweet su X di Paolo Bertolucci, ex tennista e da tempo in assoluto uno dei migliori talent televisivi, si è capito che i quattro eroi del 1976 a quella serata non sono stati invitati.

Paolo Bertolucci è stato capitano di Davis e da tanti anni è talent di Sky.

Questo il messaggio: "Credo che la Fitp avrebbe dimostrato signorilità invitando alla premiazone oltre al capitano anche la squadra del 1976. Sarebbe stato il naturale passaggio di consegne. Il silenzio totale della stampa avvalla e convalida la scelta. Peccato".

Parole severe e condivisibili quelle di Bertolucci. L'ex Capitano sottolinea che la festa sarebbe stata completa se a quella serata avrebbero preso parte anche lui e i suoi compagni dell'epoca. Si sarebbe potuto creare un momento memorabile e magico con i protagonisti delle due Davis vinte dall'Italia. Ma non è stato così. E il rimpianto resta.