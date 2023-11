Cosa fanno oggi Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Zugarelli e Pietrangeli eroi della Coppa Davis 1976 Cosa fanno oggi gli ex tennisti Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Zugarelli e Pietrangeli eroi della Coppa Davis del 1976. Una vita la loro dedicata interamente allo sport, e al tennis.

Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti, Tonino Zugarelli e il capitano non giocatore Nicola Pietrangeli hanno scritto la storia del tennis e dello sport vincendo la prima Coppa Davis per l'Italia nel 1976. Grazie al successo sul Cile nella memorabile finale dell'Estadio Nacional de Chile, Santiago, i campioni azzurri portarono a casa la prima insalatiera, seguita poi in questo memorabile 2023 dal successo di Sinner, Arnaldi, Musetti, Sonego e Bolelli guidati da Filippo Volandri. Sono trascorsi 47 anni da quell'impresa sportiva, ottenuta in un contesto molto particolare anche per i risvolti politici. Cosa fanno oggi i protagonisti? Sono rimasti nel mondo del tennis?

La vita di Nicola Pietrangeli oggi

Capitan Nicola Pietrangeli, così come i suoi giocatori dell’epoca, ha dedicato tutta la sua vita al tennis. L’abbiamo visto a Malaga impegnato nella premiazione dei suoi eredi capaci di vincere l’ultima Coppa Davis. A 90 anni oggi è una vera e propria icona dello sport azzurro, e ricopre incarichi istituzioni a livello federale e in occasione degli Internazionali d’Italia di Roma. Dopo i successi in campo e la vita vissuta al massimo fuori, con all’attivo anche esperienze da attore e presentatore, ora il 90enne Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italia, nonché Collare d’Oro al merito sportivo e Medaglia d’Oro al valore atletico, segue match e tornei, da spettatore concedendo interviste.

Adriano Panatta oggi è commentatore per la Rai

Adriano Panatta, una delle punte di diamante di quella squadra di Davis è un punto di riferimento dello sport azzurro. È il proprietario di un grande centro sportivo, Adriano Panatta Racquet Club a Treviso, dove non c'è spazio solo per il tennis, e lavora come commentatore per la Rai e come ospite fisso della trasmissione televisiva La Domenica Sportiva. Attivo anche sui social, regala dei siparietti esilaranti tra battute e sfottò con il suo ex compagno e amico Paolo Bertolucci.

Cosa fa oggi Bertolucci, tra i migliori doppisti del tennis italiano

Anche Bertolucci, che come Panatta ha vissuto un'esperienza da capitano della Davis, ha deciso di non lavorare più sul campo. Molto attivo su X dove commenta costantemente gli eventi tennistici e scherza con il suo amico, è opinionista e commentatore per Sky oltre a tenere una rubrica fissa sulla stampa nazionale.

Chi sono e cosa fanno oggi Barazzutti e Zugarelli

Un altro componente di quella eccezionale squadra era Corrado Barazzutti che al contrario dei suoi compagni lavora attivamente sui campi da tennis. L'ex capitano ha seguito per un lungo periodo Fabio Fognini con il quale ha instaurato un rapporto speciale e dalla prossima stagione lavorerà nello staff di Lorenzo Musetti.

Antonio Zugarelli, detto Tonino, è stato il giocatore meno conosciuto di quella storica impresa sportiva. Al contrario dei suoi colleghi l’ex tennista è sempre un po’ rimasto lontano dai riflettori. Al contrario non ha mai abbandonato lo sport che gli ha regalato tante soddisfazioni: dirige infatti la scuola tennis del Foro Italico di Roma.