Navratilova scoppia a piangere durante la premiazione della Coppa Davis: è per Pietrangeli La premiazione dell’Italia in Coppa Davis ha colpito molto Martina Navratilova, che si è lasciata andare alle lacrime di gioia dopo aver visto Nicola Pietrangeli.

A cura di Marco Beltrami

Difficile restare indifferenti di fronte all'impresa dell'Italia in Coppa Davis. Tanti i campioni del presente e del passato che si sono complimentati con Sinner e compagni per l'eccezionale impresa, culminata nella vittoria con l'Australia. Tra questi anche una leggenda come Martina Navratilova. Quella che è considerata una delle tenniste più forti e vincenti di tutti i tempi si è commossa in occasione della cerimonia di premiazione. Un momento in particolare l'ha fatta crollare emotivamente, quello in cui sul palco è arrivato Nicola Pietrangeli.

La grande gloria del tennis italiano ha partecipato alla premiazione, proprio lui che 47 anni prima aveva guidato gli azzurri al primo trionfo in Davis. Un momento molto toccante, e uno scambio di consegne tra il passato, il presente e il futuro del tennis che ha profondamente colpito anche l'ex numero uno al mondo del tennis femminile Martina Navratilova. La campionessa americana che detiene tre record, ovvero quello del maggior numero di titoli vinti (344), del maggior numero di titoli vinti in singolare (167) e del maggior numero di titoli vinti in doppio ha rivelato di essere scoppiata in lacrime.

Su X Navratilova infatti ha commentato: "Piango di gioia mentre guardo Nicola Pietrangeli sollevare il trofeo della Coppa Davis per l'Italia: complimenti a tutti per una settimana fantastica!!!". Una scena molto forte e simbolica per tutto il movimento tennistico con i ragazzi di Volandri che poco meno di 50 anni dopo hanno riscritto il loro nome sull'insalatiera.

Un'occasione per Martina anche per complimentarsi con i nuovi campioni, ma non solo. In occasione della finale di Davis infatti Navratilova ha voluto anche polemizzare sul calendario della stagione tennistica a suo dire troppo lungo. L'ex campionessa vorrebbe per i giocatori un periodo di riposo più lungo: "Congratulazioni all'Italia per aver vinto la Coppa Davis , ma sul serio: questo calendario del tennis è follemente lungo! È un problema da decenni e semmai sta peggiorando. Il tennis ha bisogno di un'offseason (ovvero il periodo di riposo, ndr) più lunga di quella che abbiamo adesso".