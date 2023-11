Italia sconfitta nella finale di Billie Jean King Cup, vince il Canada: battute Trevisan e Paolini Il Canada ha vinto la Billie Jean King Cup 2023 battendo l’Italia in finale. Sconfitte in entrambi i singolari Martina Trevisan e Jasmine Paolini, ininfluente a questo punto il doppio.

A cura di Paolo Fiorenza

L'Italia ha perso la finale della Billie Jean King Cup 2023, battuta dal Canada che si porta a casa la coppa: Martina Trevisan e Jasmine Paolini hanno perso entrambi i loro singolari senza vincere un set, rispettivamente contro Marina Stakusic e Leylah Fernandez. Il 2-0 per la squadra canadese rende a questo punto ininfluente il doppio.

La Trevisan partiva favorita con la Stakusic nel primo match di giornata (numero 42 in classifica contro 258), ma si è fatta superare 7-5/6-3 in un'ora e 48 minuti. A quel punto le speranze della squadra capitanata da Tathiana Garbin erano tutte riposte sulla Paolini, non appoggiata dal pronostico della vigilia contro la Fernandez pur essendo leggermente avanti nel ranking (30 contro 35), ma anche la 27enne toscana non è riuscita a vincere neanche un set, perdendo nettamente 6-2/6-3 in un'ora e 41 minuti.

Resta un po' di rimpianto per essere andati vicinissimi a centrare con le nostre ragazze l'equivalente al femminile della Coppa Davis, ma non si deve sottostimare il grandissimo risultato della finale – raggiunta nuovamente dopo un'attesa di 10 anni – dopo una settimana giocata ad altissimo livello.

(in aggiornamento)