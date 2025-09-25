Mouratoglou fa i nomi dei tennisti che possono insidiare Sinner e Alcaraz: “Ce ne sono solo cinque”

Il tecnico francese, per anni allenatore di Serena Williams, ha individuato i giocatori che possono spezzare il dominio assoluto di Jannik e Carlos. E ce n’è uno che considera il suo pupillo.

L'ex campione americano, Jimmy Connors, non ha usato giri di parole nel dire che, se gli altri giocatori non si danno una svegliata, il tennis rischia di diventare "noioso" e d'avvitarsi solo intorno al dualismo tra Carlos Alcaraz (oggi numero uno) e Jannik Sinner. In effetti, è già così. Basta dare un'occhiata all'equa spartizione delle tappe del Grande Slam dell'ultima stagione per averne contezza: due a testa, agli altri pacche sulle spalle e premi di consolazione. La questione vera semmai è un'altra: chi è davvero in grado di tenere loro testa? Chi può ambire ad avvicinarsi al loro livello (che è altissimo)? Il coach Mouratoglou ha fatto i nomi di coloro che possono ancora sperare di dare uno scossone a questo monopolio.

Il tennista ideale per Mouratoglou: chi può essere l'anti Jannik e Carlos

Patrick Mouratoglou ha individuato almeno cinque nomi di tennisti che possono competere con Sinner e Alcaraz. E ha spiegato perché. Il coach francese, molto noto alla grande platea per essere stato allenatore di Serena Williams per circa dieci anni, ha plasmato quella che a suo dire è la figura ideale. "Per sfidare quei due un giocatore ha praticamente bisogno di tutto: un ottimo dritto, un ottimo rovescio, un ottimo servizio, un ottimo movimento e una grande mentalità". E proprio alla luce di queste ultime considerazioni appare difficile compilare la lista degli avversari perché non ve ne sono di abbastanza forti per evocare un'epoca bis dei "Fab Four".

I cinque giocatori che possono insidiare Alcaraz e Sinner

Il tecnico transalpino, però, è stato al gioco e, almeno sulla carta, s'è prestato volentieri stilando l'elenco dei potenziali contendenti a puntodebreak.com. Chi sono? Eccoli, a suo dire: l'americano Ben Shelton, il canadese Felix Auger-Aliassime, il brasiliano João Fonseca, il danese Holger Rune e l'inglese Jack Draper. Nessuna chance invece per Alexander Zverev (attuale numero 3 al mondo) o Taylor Fritz (5° nel ranking).

La predilezione per Rune: cosa gli manca per essere al top

Fatta la conta sulle dita di una mano sola, Mouratoglou passa ulteriormente al setaccio la personale top 5. E se proprio deve mettere in cima uno dei giocatori indicati non ha dubbi: "Conosco bene Holger (ne è stato allenatore, ndr). Ha tutto quello che serve: un dritto potente, un rovescio potente, un servizio fantastico, movimenti incredibili e tanta voglia di vincere". Ma ha un difetto: non ha un carattere e una personalità abbastanza stabili da consentirgli di esprimersi con maggiore continuità. "Se risolve questo problema, sarà al top".

Shelton e Fonseca, la giovane generazione alle porte

Ben Shelton è cresciuto in termini tecnici e di popolarità. Mouratoglou ne sottolinea l'appeal e alcune caratteristiche: "Il suo servizio e il suo dritto sono incredibili, ed essere mancino per lui è sicuramente vantaggio. Ma deve migliorare il suo movimento e trasformare il rovescio in una vera arma". Poi c'è Joao Fonseca che ha un "grande potenziale e non mostra particolari punti deboli nel suo gioco" ma è molto giovane e ha ancora bisogno di arrampicarsi un po' di più in classifica.

Auger-Aliassime e il rovescio da migliorare

Nel corredo accessorio di rivalità ipotetiche c'è anche Auger-Aliassime, penalizzato al momento dal suo rovescio. "Nel tennis di oggi non si possono avere punti deboli. Se aggiusta quel dettaglio tecnico può sicuramente inserirsi tra i più forti al mondo".