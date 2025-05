video suggerito

Venus Williams stupita da Joao Fonseca: “Ma quanti anni ha? Porta ancora il pannolino. È spaventoso” L’ex numero 1 WTA è una dei talent del Roland Garros. Venus Williams è rimasta molto colpita dal giovane tennista brasiliano e a proposito di Fonseca ha detto: “È spaventoso quanto siano così bravi i giovani giocatori. Fonseca quanti anni ha? Porta ancora il pannolino?”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ufficialmente, Venus Williams non ha ancora dato l'addio al tennis. Compirà 45 anni tra meno di un mese, non gioca da oltre un anno, al Roland Garros c'è, ma in una veste differente. È una dei tanti talent presenti a Parigi, dove ha parlato simpaticamente di Joao Fonseca, che si è qualificato per il terzo turno, dopo il bel successo con Humbert.

Venus Williams commenta il successo di Fonseca

Agli Australian Open era stato fenomenale, vincendo a sorpresa con Rublev in cinque set, nel turno successivo ha perso subito. Non è riuscito a piazzare alcun colpo, ma il brasiliano è del 2006, compirà 19 anni nel mese di agosto. Il successo su Hurkacz è stato pesante, poi Fonseca ha vinto pure con Herbert. Dopo la partita simpaticamente Venus Williams parlando di Fonseca ha detto: "È spaventoso quanto siano così bravi i giovani giocatori. Fonseca quanti anni ha? Porta ancora il pannolino? Avrei voluto battere così come lui a quell'età".

Fonseca dopo il successo su Herbert si commuove

Chiusa la partita con il francese il brasiliano si è commosso: "Ho visto mia nonna, oggi è il compleanno di mia madre e ho realizzato che è un sogno essere al terzo turno al Roland Garros". Poi in conferenza stampa ha detto: "Il mio allenatore mi parla molto di linguaggio del corpo. Vediamo spesso Nadal, Djokovic e Federer. Il linguaggio del corpo di questi ragazzi è semplicemente incredibile. Dobbiamo seguire i loro passi. Bisogna rimanere positivi. Ci saranno momenti brutti. Ci saranno momenti buoni. Bisogna rimanere positivi sempre. È una cosa che pratico molto. Anche in allenamento, quando l'allenamento è difficile o gioco male, cerco solo di rimanere positivo e di concentrarmi su ciò che devo migliorare do. In partita cerco di rimanere positivo sempre, concentrandomi sugli aspetti positivi e su ciò che posso migliorare".