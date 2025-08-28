Shelton vede spuntare la fidanzata in conferenza, la domanda lo mette in difficoltà: “Perché è qui?”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ben Shelton ha ricevuto una sorpresa durante la sua ultima conferenza stampa agli US Open. Dopo la vittoria contro Carreño Busta al secondo turno, il tennista americano si è ritrovato di fronte tra i giornalisti la fidanzata, Trinity Rodman. Visibilmente imbarazzato Shelton, che ha risposto ad una domanda tecnica della stella del calcio USA.

Shelton sorpreso agli US Open, c'è la fidanzata in conferenza

La solita routine post-match di Shelton è stata dunque interrotta da una situazione inaspettata. A porgere una domanda al giocatore di casa è stata la sua compagna Trinity Rodman, imbucatasi in conferenza. Shelton stava rispondendo a domande di routine, quando ha immediatamente riconosciuto la voce della ragazza.

La domanda di Trinity Rodman a Ben Shelton

Quest'ultima ha provato a metterlo in difficoltà, chiedendogli del suo rendimento al servizio non esaltante: "Com’è stato non riuscire a servire più veloce di 135 oggi?" Shelton ha reagito chiedendo lumi agli addetti stampa degli US Open: “Perché le avete fatto fare una domanda?" Il moderatore ha risposto che era una decisione dei capi.

Shelton non ha potuto fare altro che rispondere, provando a fatica a trattenere un sorriso: "Faceva un po' freddo fuori (riferimento alle diverse condizioni di gioco notturne, ndr). Credo che sia stato questo il motivo principale. Mi ero fissato a servire in un punto preciso, ma non ho trovato quelle traiettorie. Forse avrei dovuto spingere di più col servizio. Comunque è una cosa su cui lavorerò sicuramente la prossima volta".

La battuta finale di Shelton

Assecondata la richiesta di Trinity, Shelton ha lasciato la conferenza, non prima però di fare un'ultima battuta: "A questo punto fanno entrare chiunque in sala". E c'è chi ha ribattuto sottolineando comunque la bontà dell'intervento di Rodman: "La migliore domanda ricevuta".