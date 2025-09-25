La reazione di Alcaraz quando gli dicono che non potrà sfidare Sinner: “Non è un sollievo”

Per la seconda volta in stagione Sinner e Alcaraz giocano nella stessa settimana, ma non sono in campo nello stesso torneo. Da Tokyo Alcaraz ha spiegato che non gli dà sollievo non avere Jannik in tabellone, e anzi ha dichiarato di essere contento di sfidarlo.

Per la prima volta dopo oltre tre mesi, e per la seconda in assoluto, in questo 2025 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocano due tornei differenti nella stessa settimana. Sinner è impegnato a Pechino, Alcaraz che in Cina vinse un anno fa contro Jannik ha deciso di giocare per la prima volta a Tokyo. Al numero 1 della classifica mondiale è stato chiesto se è un sollievo sapere di non trovare nello stesso torneo il suo rivale canonico, la risposta è stata sorprendente. Perché ha detto no, non è un sollievo sapere di non trovarlo.

Sinner gioca Pechino, Alcaraz è a Tokyo

Negli ultimi due anni Sinner e Alcaraz si sono divisi il titolo di Pechino, e lì si sono affrontati. Ora si sono divisi e basta. Uno in Cina, l'altro in Giappone per due tornei di livello, due 500, che assegnano punti pesantissimi per la classifica ATP, e quest'anno si corre per il numero 1. Da Tokyo lo spagnolo ha parlato anche di Sinner e ha dato prova, l'ennesima, di essere un campione anche nello spirito. Perché a Carlos è stato chiesto se fosse sollevato per non aver in tabellone il rivale di sempre. La risposta è stata negativa. La motivazione è quella che dà fede a ogni tipo di rivalità.

"Contro Jannik alzo il mio livello, mi aiuta a essere migliore"

Il giornalista gli ha chiesto: "Lo scorso anno giocasti una finale splendida contro Sinner a Pechino, quest'anno non giocate lo stesso torneo. Per te è un sollievo sapere di non affrontarlo?". Alcaraz ride dopo aver sentito questa domanda poi dice: "Non è un sollievo a essere onesti, io amo giocare contro di lui. Penso che ogni volta che io e lui giochiamo contro divento un giocatore migliore. In un certo senso lui mi aiuta a essere migliore. Perché contro Jannik alzo il mio livello. Per questo amo giocatore con lui. Ora però sono a Tokyo e voglio giocare in uno nuovo posto, un nuovo stadio e contro giocatori differenti".

Sinner e Alcaraz in tabellone assieme a Shanghai

Si ritroveranno a Shanghai, probabilmente con un titolo in più a testa. Perché sia Sinner che Alcaraz sono favoritissimi nei rispettivi tornei. Anche se Jannik teme di fare qualche errore di troppo con le modifiche al gioco, mentre Carlos rischia di pagare le fatiche pure della Laver Cup.