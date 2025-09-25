Sinner-Cilic oggi all’ATP Pechino: quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner torna in campo nell'ATP 500 di Pechino dopo la sconfitta in finale agli US Open. Il numero 2 della classifica mondiale giocherà oggi, giovedì 25 settembre, contro Marin Cilic, tennista croato, campione Slam ma oltre dieci anni fa. L'incontro di primo turno non inizierà prima delle ore 13. Orario che potrebbe slittare in quanto quarto di giornata sul campo centrale. La partita si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. Streaming sempre per abbonati con Sky Go o NOW.

Molto interessante quest'incontro, al di là del valore tecnico, Sinner è largamente favorito contro Cilic, perché l'italiano ha dichiarato a più riprese, lo ha fatto anche dalla Cina, che dopo il ko degli US Open con Alcaraz ha deciso di effettuare delle modifiche nel suo stile di gioco. Chi vincerà sfiderà o la wild card Zhang o il francese Atmane, semifinalista a sorpresa a Cincinnati ma che a Pechino ha dovuto superare le qualificazioni.

A che ora gioca Sinner contro Cilic all'ATP Pechino, orario e programma

In Cina si giocano contemporaneamente il torneo maschile, che è un 500, e quello femminile, un 1000. Il programma sul campo centrale si aprirà alle 7 ora italiana con il match tra Khachanov e Muller. A seguire due sfide femminili: Uchijima-Zhu e Vukic-Bucsa. Non prima delle 13 scenderanno in campo Jannik Sinner e Marin Cilic, le 19 locali. Un orario indicativo. Perché se i tre incontri si protrarranno l'avvio di Sinner-Cilic potrà essere ritardato e non di poco.

Sinner-Cilic dove vederla in TV e in streaming: non c'è diretta in chiaro

Dove vedere Sinner-Cilic in TV? Sicuramente non in chiaro. Perché il torneo ATP 500 di Pechino sarà trasmesso in diretta solo da Sky, che manderà in onda ogni incontro da oggi all'1 ottobre, giorno della finale. Diretta dunque su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), per Sinner-Cilic. Streaming altrettanto per abbonati con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Cilic

C'è un solo precedente tra Jannik e il tennista croato, che tra pochi giorni compirà 37 anni, ed è piuttosto datato: è di quattro anni fa. Novembre 2021, quarti di finale di Coppa Davis. Sinner si impose con il punteggio di 3-6 7-6 6-4. Di tempo ne è passato tantissimo i valori in campo sono cambiati in modo totale e il numero 2 ATP sarà favoritissimo per la partita odierna.