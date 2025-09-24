Quando gioca Sinner all’ATP Pechino con Cilic: data e orario dell’incontro

Sinner-Cilic è la partita del primo turno del China Open di Pechino: tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV.

Sinner-Cilic è la partita valida per il primo turno del China Open in programma a Pechino. Si gioca o giovedì 25 o venerdì 26 settembre in orario ancora da definire. Un confronto che mette in palio in tabellone il secondo turno contro uno tra un qualificato e il cinese Zhang. Jannik torna a disputare un match ufficiale dopo la finale degli US Open persa contro Alcaraz e sarà testa di serie numero uno nell'ATP 500 cinese che apre la tournée asiatica. In passato ha già affrontato in una sola occasione il croato in Coppa Davis ottenendo una vittoria. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul programma e sulla diretta TV e streaming.

A che ora gioca Sinner contro Cilic al China Open di Pechino, orario e programma

La partita tra Sinner e Cilic, valida per il primo turno del China Open di Pechino è in programma o giovedì 25 settembre o venerdì 26. Gli orari non sono stati ancor definiti, anche se certamente il confronto dovrebbe disputarsi, considerando il fuso orario, nella mattinata italiana.

Sinner-Cilic, dove vederla in TV in streaming e in chiaro

Dove vedere Sinner-Cilic in TV? La partita del primo turno del torneo di Pechino si potrà seguire su Sky Sport, sui canali dedicati. Un servizio riservato agli abbonati, con nessuna possibilità di assistere al match in chiaro. Per quanto riguarda lo streaming invece sarà possibile su Sky GO e poi su NOW, servizio live on demand a pagamento.

I precedenti tra Sinner e Cilic, chi è il prossimo avversario di Jannik

Sinner e Cilic si sono affrontati una sola volta in carriera. L’unico precedente risale alla Coppa Davis 2021, in un confronto valido per Italia-Croazia dei quarti di finale. In quell’occasione su un campo in cemento indoor ad imporsi fu l’azzurro, in 4 set. Marin Cilic sta vivendo la fase finale della sua carriera. Una carriera prestigiosa culminata nella vittoria degli US Open 2014, e nel raggiungimento del 2017 dell’ultimo atto di Wimbledon. Purtroppo l’ex numero 3 del mondo ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni che ne ha precluso l’exploit.