Le urla impressionanti di Djokovic scuotono Banja Luka: la reazione inaspettata del pubblico Djokovic si è lasciato andare ad urla impressionanti durante la partita contro van Assche. Un momento di nervosismo che non gli ha impedito poi di vincere in rimonta.

A cura di Marco Beltrami

L'esordio di Novak Djokovic nel torneo ATP 250 di Banja Luka non è stato semplice. Il campione serbo numero uno al mondo e del tabellone, ha dovuto fare i conti con un avversario ostico, come il giovane francese van Assche, 87° giocatore del circuito. Nole è riuscito ad imporsi in rimonta sul talento transalpino, ma non senza difficoltà.

C'era grande curiosità sulla prima uscita del giocatore reduce dall'eliminazione a Montecarlo per mano di Musetti, anche per le sue condizioni fisiche. Aveva destato preoccupazione il problema al gomito, che ha spinto Djokovic a giocare anche contro van Assche con un manicotto sul braccio. Forse anche questo ha influito sulla prestazione contro un avversario che si è imposto nel primo set tie-break, approfittando anche di alcuni momenti di nervosismo del campionissimo.

In avvio di partita sul punteggio di 3-2 a suo favore, un Djokovic visibilmente frustrato si è lasciato andare ad un urlo impressionante. Mani aperte e rabbia per un dritto tirato malamente sulla rete da parte del serbo che ha notato che le cose non stavano andando come previsto.

Già in precedenza d'altronde dopo un punto dell'avversario aveva detto ad alta voce: "Niente passa per me qui". La reazione del pubblico è stata inaspettata: spesso e volentieri questi atteggiamenti vengono bacchettati e invece la folla presente sugli spalti, ha deciso di dedicare a Novak una vera e propria ovazione.

D'altronde in questi giorni i tifosi sono accorsi in massa per assistere ai match del numero uno al mondo, vero e proprio idolo. La conferma è arrivata anche in un altro momento topico, ovvero dopo la vittoria della partita da parte di Djokovic. Quest'ultimo ha poi chiuso 6-3, 6-2, lasciandosi andare ad un urlo liberatorio. Esultanza verso il cielo da parte del giocatore più atteso, che anche in questo caso è stato accompagnato da una vero e proprio boato. Insomma il pubblico di Banja Luka ha già deciso da che parte stare.