Djokovic ammette l’infortunio al gomito, l’allarme dopo un allenamento con Berrettini Novak Djokovic ha confermato di accusare dolori al gomito prima dell’esordio nel torneo di Banja Luka. Tutto è nato a Montecarlo dopo un allenamento con Berrettini.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Novak Djokovic? Il tennista serbo numero uno al mondo deve fare i conti con un infortunio al gomito o è solo un falso allarme? Nole dopo essere stato eliminato a sorpresa a Montecarlo dal nostro Lorenzo Musetti, è pronto a scendere in campo a Banja Luka. Sulla terra rossa bosniaca, il campione farà il suo esordio mercoledì contro Van Assche che ha superato a sorpresa Wawrinka.

Al momento però tutta la curiosità è sulle sue condizioni fisiche, visto che già in passato Djokovic ha dovuto fare i conti con un infortunio al gomito che lo ha costretto anche ad un intervento. Il fatto che lui sia sceso in campo proprio nel suo ultimo match con un manicotto a coprire il gomito destro ha sollevato qualche perplessità, anche se dopo il match scuro in volto Nole ha preferito non parlare di eventuali infortuni.

Nella conferenza stampa pre-Banja Luka, ha confermato di accusare dolori al braccio. A quanto pare i fastidi non gli impediranno di giocare, anche se si fanno sentire. Queste le sue parole: "Il gomito non è in condizioni ideali, ma spero di essere completamente pronto per la prima partita. I miei pensieri sono rivolti a Banja Luka, voglio divertirmi. Man mano che si invecchia si apprezza di più essere presenti nel momento presente, nessuno vuole dire cosa accadrà la prossima settimana. Sai quali sono i miei obiettivi. Spero che il gomito sia pronto per la prima partita".

Anche nella sessione di allenamento di oggi, in cui il suo campo è stato letteralmente preso d'assalto da tifosi e curiosi, Djokovic ha fatto ricorso al manicotto intorno al gomito, per cercare probabilmente di accusare meno dolore. Ma quando sono iniziati i problemi di Nole? A quanto pare tutto è partito in occasione della kermesse di Montecarlo, e in particolare dopo una seduta d'allenamento con Berrettini. Al termine dei lavori, Djokovic iniziò ad accusare un fastidio toccandosi ripetutamente il braccio. La speranza per lui è che il tutto rientri.