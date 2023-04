Djokovic avvilito dopo la sconfitta con Musetti, non vuole nemmeno parlare: “È terribile” Djokovic distrutto dopo la sconfitta contro Musetti a Montecarlo, non ha voluto rispondere a lungo alle domande dei giornalisti.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic non ha nascosto l'enorme delusione dopo la sconfitta contro Musetti negli ottavi di finale di Montecarlo. Una partita che il serbo numero uno al mondo sembrava poter portare a casa dopo aver vinto il primo set, e in vantaggio 4-2 nel secondo. E invece ecco il ritorno dell'italiano che si è imposto in rimonta e ora affronterà ai quarti di finale Jannik Sinner per un eccezionale derby italiano.

Raramente il campione serbo si è mostrato così avvilito in conferenza stampa. La battuta d'arresto ha lasciato il segno per Nole che in campo si è battuto con la solita generosità, lasciandosi andare anche ad un momento di nervosismo dopo un "torto" subito per un errore di valutazione dell'arbitro, con tanto di racchetta distrutta. Dopo i complimenti a Musetti nel terzo tempo, Djokovic si è presentato per l'appuntamento con i cronisti, visibilmente provato.

Senza fronzoli, Nole ha rivelato di provare sensazioni terribili per come è andato il pomeriggio. Il numero uno al mondo ha riconosciuto i meriti di Musetti, abile a restare freddo nei momenti decisivi anche dopo la sospensione per la pioggia: "La sensazione è terribile, onestamente. Ma congratulazioni a lui. È rimasto forte nei momenti importanti, e basta. Questo è tutto quello che posso dire. Buona fortuna a lui".

Leggi anche Strepitoso Musetti a Montecarlo, batte il numero uno Djokovic e si regala i quarti contro Sinner

Il suo essersi presentato in campo con un manicotto sul braccio destro ha fatto pensare a possibili problemi fisici per Nole, che con perentorietà ha chiuso subito il discorso: "Non posso dire niente. Sto bene. Complimenti a lui. Andiamo avanti". Ma Djokovic aveva avuto sentore nelle ore precedenti che le cose avrebbero potuto prendere una brutta piega? Solo la consapevolezza della difficoltà del match: "Speri sempre di avere una buona giornata al lavoro, ma so che non sto giocando bene e lui sta giocando molto bene, quindi sapevo che sarebbe stata una partita difficile".

Idee chiare sui prossimi step in vista degli altri Master sulla terra rossa e poi del Roland Garros. Djokovic tornerà subito in campo: "Non penso che sia male, ma la mia sensazione è negativa ora perché ho perso questa partita. È tutto. Congratulazioni a lui. vado avanti. La prossima settimana giocherò l'ATP 250 di Banja Luka".

Poche parole e linguaggio del corpo a tradire un'enorme delusione per Djokovic che di fronte ad un'altra domanda, ha chiuso la conferenza repentinamente: "Non è una buona giornata per me. Non sono proprio dell'umore giusto per parlare".