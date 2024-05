Come sta Djokovic dopo l’incidente con una borraccia agli Internazionali di Roma: “Era sconvolto” Un video ha ripreso da un’altra angolazione il momento in cui Djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia. Si è trattato di un banalissimo incidente provocato da uno spettatore che voleva un autografo del campione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il campione serbo firma autografi quando viene centrato alla testa da una borraccia caduta accidentalmente dallo zaino di uno spettatore.

Novak Djokovic ha condiviso un messaggio sui social per spiegare come sta, quali sono le sue condizioni di salute (e d'umore) dopo essere stato colpito da una borraccia mentre firmava autografi. L'incidente è successo poco dopo la partita degli Internazionali d'Italia a Roma vinta contro il francese Corentin Moutet: il campione serbo stava uscendo dal campo quando, richiamato dal pubblico, s'è fermato per accontentare le richieste dei tifosi.

Djokovic colpito da una borraccia: cosa è successo

Uno di questi, nel tentativo di attirare la sua attenzione, s'è sporto troppo dalla ringhiera e dallo zaino è scivolato l'astuccio in alluminio che ha ferito accidentalmente il tennista.

Il momento in cui il campione serbo si accascia a terra per la botta forte subita al capo.

Un video ripreso da un'altra angolazione ha chiarito l'esatta dinamica della vicenda dopo le speculazioni e le indiscrezioni sulle cause di quel gesto: non è stato un atto d'odio e di violenza ma di pura goffaggine. Tutto per provare ad allungare un taccuino per raccogliere un ambito cimelio, ma è andata malissimo e per fortuna quel atteggiamento maldestro non ha avuto gravi conseguenze.

Le condizioni del tennista: "Era sconvolto", ma sta bene

"Era sconvolto", sono state le prime parole a caldo del portavoce della Federazione Italiana Tennis, Alessandro Catapano, che ha descritto lo stato d'animo del giocatore, comprensibilmente stizzito e preoccupato per quanto gli era accaduto. "Noi stessi siamo sconvolti e stiamo provando a capire bene cosa è successo".

Novak Djokovic a terra per il colpo ricevuto alla testa, è protetto da un agente della sicurezza.

Le clip rimbalzate sui social nelle ore successive hanno anzitutto smentito ogni ipotesi farlocca di complottismo (teoria alimentata dai sostenitori più incalliti di Nole) e svelato che in realtà s'è trattato d'un banalissimo imprevisto provocato dalla mancata cautela di uno spettatore che faceva di tutto pur di avere una dedica dalla stella del tennis mondiale. Il giovane s'è subito dileguato dopo essersi accorto d'averla combinata grossa.

Il messaggio di Novak: "Ho un impacco di ghiaccio in testa"

Djokovic aveva un bernoccolo in testa ed è stato visitato dai medici. La botta presa gli ha provocato un'escoriazione profonda (ecco perché ha perso un po' di sangue) ma non tale da rendere necessaria l'applicazione di punti di sutura. Il giorno di riposo gli consentirà di rimettersi in vista del prossimo incontro in tabellone: domenica affronterà il cileno Alejandro Tabilo nel terzo turno dell'Open d'Italia.

Ringrazio tutti quanti si sono preoccupati per me – ha ammesso in un post su X Djokovic -. È stato un incidente e sto riposando senza problemi in hotel. Ho un impacco di ghiaccio in testa ma sto bene. Ci vediamo tutti domenica. #IBI24.