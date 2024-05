Djokovic colpito alla testa da una borraccia a Roma: crolla a terra sanguinante, suturata la ferita Brutto episodio al Foro Italico a Roma, Novak Djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia caduta dagli spalti mentre lasciava il campo dopo aver battuto Moutet. Il gesto non sarebbe volontario: la borraccia sarebbe caduta dallo zaino di un tifoso in maniera fortuita. Il campione serbo è stato suturato alla testa e non desta preoccupazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Brutto episodio al termine dell'incontro tra Novak Djokovic e Corentin Moutet al Foro Italico: il campione serbo è stato colpito alla testa da una borraccia caduta dagli spalti mentre usciva dal campo centrale dopo aver vinto la sua partita al torneo di Roma. Djokovic ha riportato una ferita al capo, un taglio che ha provocato anche fuoriuscita di sangue. Portato nello spogliatoio in stato di shock, ha poi lamentato un po' di nausea. La ferita è stata suturata e a quanto si apprende la situazione non desta preoccupazione, anche se il numero uno al mondo ha fatto sapere che non farà conferenza stampa né rilascerà dichiarazioni.

Djokovic stava uscendo dal centrale e mentre si concedeva con molta disponibilità ai tifosi per gli autografi, è stato colpito da una borraccia di plastica caduta dalle tribune. Accasciatosi al suolo, il serbo è stato subito soccorso, restando a terra per qualche minuto, prima di essere accompagnato in spogliatoio per le cure, con la mano posta sulla testa che lasciava intravedere il sangue. Gli sono stati messi ghiaccio sulla testa e punti di sutura per chiudere la ferita, mentre comprensibilmente Nole era scioccato per qualcosa che non poteva mai aspettarsi.

Novak Djokovic a terra dopo essere stato colpito dalla borraccia

A quanto pare, l'episodio non sarebbe frutto di un gesto scellerato di una persona presente sugli spalti, ma la borraccia di plastica sarebbe caduta senza alcuna volontarietà da parte del suo possessore. La persona in questione è stata identificata e ha detto di essersi sporto dalla tribuna per chiedere l’autografo a Djokovic, ma dallo zaino è scivolata la borraccia che era mezza piena. Una versione pienamente confermata dal video sottostante.

Dopo aver ricevuto le cure opportune e rimessosi in sesto, Nole ha lasciato il Foro Italico per fare ritorno in albergo, senza dire nulla sulla vicenda. Il match contro Moutet era filato liscio, portato a casa senza alcun problema dal numero uno del ranking: 6-3/6.-1 in un'ora e 26 minuti. Adesso Djokovic dovrebbe (il condizionale è d'obbligo vista la situazione) affrontare il cileno Alejandro Tabilo nei sedicesimi. Ne sapremo di più nelle prossime ore.