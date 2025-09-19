Jasmine Paolini e Sara Errani adottate dai tifosi a Shenzen: dirigono un coro in cinese

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto non solo la sfida con le ucraine nel doppio decisivo di Billie Jean King Cup, ma anche quella della simpatia: le azzurre hanno dalla loro parte il tifo del pubblico cinese, che ha dedicato loro un coro.

Meravigliose Jasmine Paolini e Sara Errani, ancora una volta: le due campionesse olimpiche di Parigi 2024, che quest'anno hanno vinto anche il primo torneo del Grande Slam assieme, al Roland Garros (la Errani ne ha vinti altri cinque con Roberta Vinci), hanno piegato la resistenza della coppia ucraina formata Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok, battute in due set. È stato il punto decisivo della semifinale di Billie Jean King Cup, sul punteggio di 1-1: in precedenza Elisabetta Cocciaretto aveva perso nel singolare di apertura ed era toccato alla Paolini vincere un match difficilissimo contro Elina Svitolina per portare il risultato della sfida in parità. Il doppio ha visto imporsi classe e affiatamento delle due ragazze italiane, che hanno avuto dalla loro parte il tifo locale del pubblico di Shenzen in Cina.

Jasmine Paolini e Sara Errani dirigono un coro in cinese: i tifosi a Shenzen le adorano

Jasmine e Sara hanno stravinto anche la partita della simpatia con le loro avversarie e sono state adottate dai sostenitori cinesi presenti nel palazzetto, godendo di un tifo che era stato auspicato dalla stessa Paolini martedì scorso, dopo che la squadra azzurra aveva eliminato proprio le padrone di casa cinesi. Jas aveva esplicitamente chiesto al traduttore, durante l'intervista in campo, di far arrivare al pubblico sugli spalti la sua richiesta di tornare a vedere l'Italia oggi in semifinale. Invito accolto, con tanto di coro in cinese equivalente a "forza Italia" che si è levato nel doppio contro l'Ucraina. Un coro che le due doppiste hanno poi chiesto di intonare per loro anche durante l'intervista ai microfoni di ‘Super Tennis': i tifosi cinesi rimasti nell'arena non si sono fatti pregare ed è partito il coro in questione (a fine video qui sotto).

"È stato bellissimo – ha detto la Paolini proprio riguardo al tifo ricevuto contro le ucraine a Shenzen – Oltre ai fan italiani ovviamente che sono lì che ci supportano, siamo riusciti a conquistare anche i fan locali quindi è stato veramente un piacere, ci hanno supportato tanto specialmente durante il mio singolare, in cui c'è stato un momento molto duro. Sono stati lì e quindi un grazie a loro, ho regalato asciugamani, tutto".

Un grazie lo diciamo noi alle nostre fantastiche ragazze del tennis, che domenica (appuntamento alle 11 italiane) proveranno a bissare il trionfo dello scorso anno in BJK Cup: in finale affronteranno la vincente dell'altra semifinale tra Stati Uniti e Gran Bretagna, in programma sabato.

La sintesi perfetta la fa la capitana dell'Italia Tathiana Garbin: "Sono molto fortunata a vivere con queste ragazze un'era straordinaria del tennis italiano e anche femminile, ricordiamolo perché è importante. Queste ragazze e donne straordinarie stanno scrivendo la storia". E noi ce la stiamo godendo.