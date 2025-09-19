Errani e Paolini portano l’Italia in finale di Billie Jean King Cup! Battuta l’Ucraina nel doppio decisivo

L’Italia femminile è in finale per il terzo anno consecutivo in Billie Jean King Cup: battuta l’Ucraina in semifinale, decisiva la vittoria di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio. Domenica la finale contro la vincente tra Stati Uniti e Gran Bretagna: le azzurre inseguono un meraviglioso bis dopo il trionfo dello scorso anno.

Il tennis italiano continua a macinare risultati clamorosi uno dietro l'altro: l'Italia femminile è in finale per il terzo anno consecutivo in Billie Jean King Cup, ovvero la competizione mondiale a squadre nota in precedenza come Federation Cup. Superata l'Ucraina in semifinale grazie alla vittoria di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio decisivo, manca ora un ultimo passo alle campionesse capitanate da Tathiana Garbin per bissare il trionfo dello scorso anno, quando nella finale di Malaga fu battuta la Slovacchia. La finale vedrà di fronte le azzurre contro una tra Stati Uniti e Gran Bretagna (sfida in programma domani): il match si giocherà domenica 21 settembre a partire dalle ore 11, sempre a Shenzen che ospita queste Finali, col consueto formato di due singolari seguiti dal doppio (se necessario, sull'eventuale 1-1) .

Elisabetta Cocciaretto perde il primo singolare della semifinale Italia-Ucraina, Jasmine Paolini pareggia battendo la Svitolina

La semifinale contro l'Ucraina è partita in salita per l'Italia: il match tra le numero due delle squadre è stato vinto nettamente, come da pronostico, dalla numero 26 del mondo Marta Kostjuk contro Elisabetta Cocciaretto (n°91). Il risultato di 6-2/6-3 ha rispecchiato quanto visto in campo, con nessuna palla break a disposizione dell'azzurra.

Tutto il peso della rimonta a quel punto si è appoggiato sulle spalle della Paolini, che ha fatto l'impresa contro Elina Svitolina, che non aveva mai battuto in carriera. Jasmine è stata vicina alla sconfitta: sotto 3-6/2-4 è riuscita a girare la partita e portarsela a casa vincendo secondo e terzo set 6-4/6-4. Palpitante il terzo game del terzo set, in cui la 29enne toscana ha annullato cinque palle break.

Decisivo il doppio, Errani-Paolini ci portano in finale di Billie Jean King Cup

La Paolini ha avuto una mezzoretta per rifiatare e poi è scesa di nuovo in campo assieme alla solita grandissima Sara Errani, una coppia ormai affiatatissima che oltre alla ‘Davis femminile' dello scorso anno ha portato a casa anche Olimpiadi e Roland Garros.

Le due azzurre hanno affrontato Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok, battute in due set: 6-2/6-3 il punteggio, risalendo da 1-3 nel secondo parziale. Cinque game vinti di fila hanno spazzato via le ucraine, scrivendo un'altra pagina meravigliosa del tennis italiano. Domenica c'è da completare l'opera.