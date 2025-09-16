Jasmine Paolini batte la Cina in BJK Cup poi fa un appello: “Puoi tradurre questo per favore?”

Dopo due partite folli, l’Italia campione in carica è riuscita a superare la Cina conquistando le semifinali della Billie Jean King Cup Finals. Dopo la rimonta di Elisabetta Cocciaretto nel primo singolare, match altrettanto imprevedibile quello vinto da Jasmine Paolini. Una battaglia di quasi tre ore che sembrava più volte compromessa, per avere infine la meglio di Wang Xinyu, n.34 del ranking.

Jasmine Paolini trionfa e porta l'Italia in semifinale di Billie Jean King Cup

La numero uno d'Italia ha tirato un bel sospiro di sollievo, regalando poi spettacolo nel post-partita. Come spesso accade, l'intervista di Jasmine è stata molto divertente, anche perché la tennista azzurra ha voluto fare un appello a tutti i presenti. Se infatti i tifosi oggi hanno sostenuto ovviamente la formazione di casa, la speranza è che prossimamente possano tifare anche per le italiane. E infatti Paolini ha chiuso il suo intervento con un appello vero e proprio, a fronte di una domanda a risposta libera.

L'appello di Jasmine Paolini al pubblico cinese

Alla richiesta “Cosa vuoi dire alla gente?”, dopo aver detto "grazie" nell'idioma locale, Jasmine Paolini, tra un sorriso e l'altro, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: "Spero che possiate tornare a vederci per la prossima partita e le semifinali di venerdì". Per questo, e per assicurarsi che le sue parole non andassero perse, la campionessa italiana ha parlato direttamente al traduttore di casa: "Lo puoi tradurre gentilmente? Grazie. Grazie anche al pubblico cinese". Insomma, la solita Jasmine che, dopo aver lottato tra alti e bassi, si è tolta una bella soddisfazione trascinando la nostra squadra.

Bellissime in tal senso anche le sue parole per sintetizzare la prova odierna: "Oggi è stato molto difficile per me, ma ho provato a restare lì per tutti quelli che erano sulla panchina, per i fan, per il mio Paese. Per me è un piacere rappresentare questa squadra, non c'è cosa più bella e mi sento molto orgogliosa. Affrontare le padrone di casa in questa competizione è difficile, ma io cercavo di concentrarmi su quel che mi diceva il mio team e sul sostegno del nostro pubblico e alla fine, come accaduto con Elisabetta, siamo riuscite a vincere entrambe le nostre partite".