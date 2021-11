Italia in Coppa Davis 2021: programma, tabellone e biglietti Dal 25 novembre al 5 dicembre si disputerà la Coppa Davis 2021. L’Italia è inserita nel Gruppo E. Sinner e compagni a Torino sfideranno Stati Uniti e Colombia.

A cura di Alessio Morra

Dopo lo stop di un anno dovuto alla pandemia, torna la Coppa Davis, la massima mondiale per nazionale a livello di tennis maschile. La Davis, che è anche la competizione a squadre più antica del mondo, quest'anno si disputa anche in Italia, esattamente a Torino dove gli azzurri sfideranno nel Gruppo E Stati Uniti e Colombia. Capitan Filippo Volandri ha perso Berrettini, sostituito da Bolelli, ma dispone di Sinner, Sonego, Fognini e Musetti. La Coppa Davis si disputa tra il 25 novembre e l'8 dicembre, in campo 18 nazionali. La Davis si giocherà pure a Madrid e Innsbruck. Due anni fa vinse la Spagna, tra le favorite con Serbia e Russia.

I convocati dell'Italia per la Coppa Davis: assente Berrettini

Dopo tanti anni l'Italia si presenta con una squadra di alto livello per la Coppa Davis. Purtroppo però gli azzurri non potranno schierare i due top ten. Perché Matteo Berrettini ha rinunciato dopo l'infortunio patito alle ATP Finals. Jannik Sinner sarà il numero 1 azzurro. Il posto di secondo singolarista se lo spartiranno Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, che avrà sicuramente modo di giocare in doppio. In squadra anche Lorenzo Musetti e il doppista Simone Bolelli, che ha preso il posto di Berrettini.

I gironi della Coppa Davis 2021: l'Italia nel Gruppo E

Le 18 nazioni che partecipano alla Coppa Davis sono divise in sei raggruppamenti. L'Italia è inserita nel Gruppo E e sfiderà gli Stati Uniti e la Colombia. Le squadre favorite per vincere la competizione sono la Russia, che schiera Medvedev e Rublev, e la Serbia del numero 1 ATP Djokovic. Assente Zverev, che per protesta non vuole giocare la Davis con questa formula. Nel novero delle favorite ovviamente anche la Spagna campione in carica, priva però di Nadal, e proprio l'Italia.

Girone A: Spagna, Russia, Ecuador

Girone B: Canada, Kazakistan, Svezia

Girone C: Francia, Regno Unito, Repubblica Ceca

Girone D: Croazia, Australia, Ungheria

Girone E: Italia, Stati Uniti, Colombia

Girone F: Serbia, Germania, Austria

Il calendario delle partite dell'Italia in Coppa Davis: quando si gioca

La Coppa Davis 2021 si giocherà dal 25 novembre al 5 dicembre. Per il momento sono note solo le date delle partite della fase a gironi. L'Italia scenderà in campo a Torino contro gli Stati Uniti e la Colombia, nettamente la formazione più debole. La prima sfida sarà con gli americani in cui presumibilmente si deciderà il destino degli azzurri, che vincendo ipotecherebbero i quarti di finale.

Venerdì 26 novembre – Italia-Stati Uniti, Torino ore 16.

Sabato 27 novembre – Colombia-Italia, Torino ore 16.

Come acquistare i biglietti per le partite dell'Italia a Torino

Sarà possibile acquistare sul sito ufficiale della competizione i tagliandi per le partite dell'Italia, che a Torino sfiderà prima gli Stati Uniti e poi la Colombia. Non ne sono rimasti moltissimi per Italia-Stati Uniti e per Italia-Colombia.

Coppa Davis 2021, il programma completo e il tabellone

Competizione ultra centenaria, la Coppa Davis da due anni ha cambiato completamente formula, che non piace ai puristi. Tutto è condensato in una decina di giorni in cui in sei gironi si affrontano diciotto nazionali. Si comincia giovedì 25 novembre e si termina domenica 5 dicembre. Gli incontri si disputeranno a Madrid, Innsbruck e Torino, che ospiterà anche degli incontri dei quarti di finale. Dal 25 al 27 novembre si giocheranno le partite dei giorni, mentre da lunedì 29 inizieranno le gare a eliminazione diretta.

25-27 novembre: Fase a gironi

29 novembre-2 dicembre: Quarti di finale

3-4 dicembre: Semifinali

5 dicembre: Finale

Come funziona la Coppa Davis, il regolamento e chi va ai quarti

La nuova formula della Coppa Davis prevede che le diciotto nazionali che giocano in Serie A vengano divise in sei raggruppamenti, ognuno da tre squadre. Le sei squadre che vincono i rispettivi gironi vanno direttamente ai quarti di finale. A quelle sei si aggiungeranno le due migliori seconde. Si andrà così a creare un tabellone a eliminazione diretta. Qualora l'Italia vincesse il proprio girone nei quarti affronterebbe la vincente del Gruppo D, una tra Croazia e Australia.

Dove vedere la Coppa Davis in Tv e in streaming

La Coppa Davis è un'esclusiva di SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. SuperTennis trasmetterà le partite dell'Italia, le semifinali, tutti i quarti di finale e gli highlights dei migliori incontri di giornata.