Berrettini e Sinner fanno la storia del tennis italiano, per la prima volta due azzurri nella top 10 Per la prima volta nella storia del tennis due giocatori italiani chiuderanno la stagione nella top ten della classifica ATP. Berrettini al numero 7, Sinner 10.

A cura di Alessio Morra

Il 2021 dello sport italiano è stato eccezionale, tanto quello che del tennis azzurro che ha regalato tante gioie agli appassionati.Il successo di Jannik Sinner contro Hurkacz alle Finals porta matematicamente, da lunedì prossimo, l'altoatesino nella top ten e ciò significa che per la prima volta nella storia due tennisti italiani chiuderanno l'anno solare nei primi dieci giocatori al mondo. Complimenti a Sinner che ha appena vent'anni e a Matteo Berrettini, che per il terzo anno di fila fa parte del gotha del tennis.

Berrettini ha purtroppo chiuso la sua stagione con il ritiro nel match con Zverev delle ATP Finals, un dolore vero per lui ma anche per tanti appassionati che hanno empatizzato con Matteo, che gioca un tennis meraviglioso. Il 2021 Berrettini lo chiuderà al numero 7 alle spalle di Nadal e Rublev ma davanti a Ruud, Hurkacz e Sinner, che dopo essere subentrato al finalista di Wimbledon ha spazzato via il giocatore polacco, sconfiggendolo 6-2 6-2 si è preso la rivincita della finale di Miami e soprattutto ha conquistato 200 punti, che valgono oro.

Perché Sinner scavalca in classifica il canadese Auger-Aliassime ed è già virtualmente al numero 10 della classifica ATP, quella che un tempo sommava i risultati delle ultime 52 settimane (ma che ha degli accorgimenti da un anno e mezzo a questa parte a causa della pandemia). Potrebbe ancora avanzare Jannik in classifica, ma dipende dal suo prosieguo alle ATP Finals. Intanto è numero 10. Record eguagliato e soprattutto primato assoluto per l'Italia che non aveva mai avuto due top ten alla fine della stagione. E si può dire senza paura di smentita né senza accusa di essere troppo patriottici che due azzurri tra i primi dieci del tennis ci sono per la prima volta e in futuro questa sarà una meravigliosa abitudine.