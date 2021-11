Sinner demolisce Isner, l’Italia batte gli Stati Uniti e vede già i quarti di Coppa Davis Jannik Sinner concede appena due giochi a John Isner. A Torino finisce 6-2 6-0. L’Italia, grazie anche a Sonego, batte gli Stati Uniti e vede i quarti di Davis.

A cura di Alessio Morra

Vince pure Sinner. L'Italia batte gli Stati Uniti e vede già i quarti di finale di Coppa Davis. Domani l'Italia sempre a Torino sfida la Colombia e in caso di successo supererà il turno.

Dopo il successo di Lorenzo Sonego su Opelka, sono scesi in campo i due numeri uno Jannik Sinner e John Isner. L'americano è un giocatore di livello, è stato top ten, anche se ora di primavere ne ha 36 e dopo gli US Open ha giocato solo un torneo. Il servizio è l'arma vincente dell'americano, che sa di trovare un formidabile ribattitore come Sinner. Il primo game è lunghissimo, dura 9 minuti. L'americano con il servizio cancella subito tre palle break. Ma Jannik deve avere solo pazienza, perché la differenza di livello tra i due oggi è enorme. Break nel terzo e nel settimo gioco, un velocissimo 6-2 e all'Italia basta un set per battere gli americani.

Sinner strappa ancora il servizio a ‘Long John' Isner all'inizio del secondo set e rimonta da 0-40 nel gioco seguente. Da quel momento in poi c'è un solo giocatore in campo: Sinner, che non lascia nulla all'americano che dopo poco più di un'ora si arrende e perde con un punteggio nettissimo: 6-2 6-0. Esordio da ricordare per Jannik, che chiude i conti. L'Italia conquista il successo sugli Stati Uniti. Tra poco scenderanno in campo Bolelli e Fognini che affronteranno Ram e Sock.

L'Italia sabato sfiderà la Colombia se vincerà approderà ai quarti di finale, che giocherebbe lunedì 29 novembre sempre a Torino. Gli americani sono ancora in corsa, ma per sperare di essere una delle migliori seconde devono cercare di vincere il doppio e battere poi 3-0 la Colombia, anche se il pesante passivo subito da Isner complica e non poco la corsa della squadra guidata dall'ex top ten Mardy Fish.