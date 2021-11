Super Sonego, l’Italia vince subito in Coppa Davis: 1-0 contro gli Stati Uniti Sonego batte 6-3 7-6 Opelka. L’Italia conduce 1-0 sugli Stati Uniti nella prima sfida della Coppa Davis 2021. Ora c’è Sinner-Isner. Poi il doppio Bolelli/Fognini.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Sonego batte in due set Opelka e regala il primo punto all'Italia contro gli Stati Uniti. Una partita perfetta quella del torinese che non ha sbagliato un colpo. 1-0 Italia. Tra poco gioca Sinner che avrà la chance di conquistare il punto che darebbe all'Italia il successo definitivo.

Sonego in campo, come previsto è stato preferito a Fognini, che giocherà il doppio in serata. Mardy Fish, capitano americano, invece esclude Tiafoe e sceglie Isner come avversario di Sinner. Opelka è il secondo singolarista. Giocatore insidioso Opelka, soprattutto per il suo servizio, ma non al top della forma, la stagione l'ha conclusa con poche vittorie. Ma si sa che in Coppa Davis molti giocatori si trasformano. Il torinese Sonego gioca due volte in casa, è carico a mille e sul 3-3 nel primo momento di difficoltà tirare fuori il suo proverbiale carattere, cancella la palla break e nel gioco successivo mette in grande difficoltà l'altissimo Opelka, che supera i due metri, ha un gran servizio ma non la mano delicatissima. L'americano va all'attacco, ma commette un paio di errori clamorosi: è break. Sonego tiene il servizio e vince il primo set con il punteggio di 6-3.

Il secondo set è equilibrato, segue il filo dei servizi, poco spettacolo, ma serve tanta testa per Lorenzo che non perde mai la concentrazione e dimostra di avere lo spirito da uomo Davis. Il secondo set si decide al tie-break, che Sonego vince 7 punti a 4. 1-0 Italia. Raggiante dopo l'incontro, Sonego ha voluto parlare anche in italiano e ha caricato l'ambiente: "Incredibile giocare in Italia, non è scontato giocare senza pressione, è bellissimo essere qui a Torino nella mia città, nella mia Italia. E ora tutti a fare il tifo per Sinner".

Leggi anche Con Sinner e Sonego l’Italia è pronta per la prima Coppa Davis da protagonista dopo anni bui

Ora tocca a Jannik che affronterà John Isner, che non gioca da oltre un mese e mezzo. Se Sinner vincerà l'Italia conquisterà il primo successo, in ogni caso si giocherà il doppio tra Bolelli/Fognini e Ram/Sock.