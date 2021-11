Sinner in scioltezza su Galan: l’Italia batte la Colombia e vola ai quarti di Coppa Davis L’Italia conquista anche la seconda vittoria contro la Colombia in Coppa Davis e vola ai quarti di finale. Yannik Sinner ha infatti battuto in scioltezza Galan.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo il successo in rimonta di Lorenzo Sonego su Mejia, l'Italia conquista anche la seconda vittoria contro la Colombia in Coppa Davis e vola ai quarti di finale. Yannik Sinner ha infatti vinto agevolmente contro Galan. Senza faticare troppo, il giovane tennista altoatesino ha prima trionfato nel primo set con il punteggio di 7-5 in 52 minuti per poi ripetersi nel secondo set in cui l'azzurro è stato letteralmente scatenato non sbagliando più un colpo chiudendo sul 6-0. Galan era ormai alle porte e la Colombia è andata ko sotto i colpi di Sinner che ha portato l'Italia ai quarti di finale.

Lunedì con ogni probabilità l'Italia sfiderà la Croazia sempre a Torino. In campo a seguire si svolgerà anche il doppio Fognini/Bolelli contro Cabal/Farah, ma che varrà solo per le statistiche. Da sottolineare comunque la grande prova di Sonego e di Sinner che si sono sbarazzati dei propri avversari con facilità. Anche se Sonego ha faticato molto nel primo set prima di rimontare lo svantaggio iniziale su Mejia. Molto meglio invece la performance di Sinner.

Il tennista altoatesino ha giocato una partita dai due volti. Contro Daniel Elahi Galan infatti l’azzurro ha avuto praticamente il pallino del gioco per tutto il match anche se per due volte ha visto il suo break di vantaggio svanire. Dal 4-5 del primo set poi però Sinner ha messo la marcia alta non lasciando più alcuno spazio al colombiano che ha provato in tutti i modi a rimettersi in carreggiata prima di arrendersi allo strapotere dell'azzurro. Sinner in questo modo ha gestito la gara mandando l’Italia di Filippo Volandri ai quarti di finale di Coppa Davis al termine di una giornata a dir poco spettacolare per il tennis italiano. Ai quarti di finale l'Italia giocherà nuovamente a Torino e dovrà vedersela probabilmente contro la Croazia.