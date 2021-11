Sonego crolla contro Gojo: si fa dura per l’Italia contro la Croazia in Coppa Davis Brutta sconfitta per Lorenzo Sonego che ha perso contro Borna Gojo nel match d’esordio di Italia-Croazia di Coppa Davis. Strada in salita ora per gli azzurri.

A cura di Marco Beltrami

Bruttissima sconfitta per Lorenzo Sonego nel match d'esordio dei quarti di finale di Coppa Davis contro Borna Gojo della Croazia. Il tennista italiano favorito alla luce di una miglior classifica (è il numero 27 al mondo, mentre l'avversario addirittura il 279°) si è arreso in 3 set. Una prestazione deludente quella dell'azzurro protagonista di numerosi errori gratuiti, e di un andamento molto altalenante. Il piemontese ha pagato a caro prezzo soprattutto il tracollo in apertura, quando si è fatto rimontare, e l'incapacità di dare continuità poi al secondo parziale. Ora l'Italia dovrà mettere a segno quasi un'impresa: Sinner dovrà vincere contro Cilic per ristabilire la parità, e poi bisognerà scalare una montagna contro Mektic e Pavic, campioni olimpici e specialistici.

L’andamento del primo set è stato sorprendente. Sonego è partito benissimo e sembrava totalmente in controllo del match: sul 4-1 ha avuto anche un palla del secondo break, ma poi si è spenta la luce. Gojo ha ritrovato fiducia e continuità e dopo aver recuperato ha trascinato il parziale al tie-break, dove ha concesso pochissimo giocando in maniera impeccabile. Il croato è stato sostenuto e non poco dai suoi tifosi che in occasione di ogni punto e scambio di campo, si sono fatti sentire con le loro trombette. Una situazione che ha probabilmente irretito anche il piemontese.

Il padrone di casa si è ampiamente riscattato nel secondo set, quando ha dominato senza concedere al croato nessuna possibilità di rientrare (6-2). In un match che è stato un vero e proprio saliscendi di emozioni, ecco che si è verificato il nuovo "ribaltone": Sonego invece di sfruttare l'inerzia del secondo parziale, è calato vistosamente e ha prestato il fianco a Gojo con alcuni errori anche importanti. Una situazione che ha alimentato l'entusiasmo del giocatore croato che ha resistito ai tentativi di rientro del nostro tennista e ha chiuso con il punteggio di 6-2 conquistando il primo punto per la Croazia.