Italia-Croazia oggi in Coppa Davis: orari TV e dove vedere Sinner-Cilic L’Italia affronta la Croazia oggi nei quarti di Coppa Davis. Gli incontri in programma si disputeranno a Torino e inizieranno alle ore 16. In tv su SuperTennis.

A cura di Alessio Morra

L'Italia sogna in grande. Capitan Volandri e i suoi ragazzi oggi vivranno i quarti di finale di Coppa Davis e il tabellone lascia gli azzurri che sperano di volare a Madrid dove si terrà dal 3 al 5 dicembre la Final Four. L'Italia sfida la Croazia oggi a Torino, dove si inizierà a giocare dalle ore 16. In campo confermatissimi Sinner e Sonego, che hanno vinto gli incontri disputati fin qui. La Croazia è un avversario ostico perché ha il doppio numero 1 al mondo e Cilic, che ha avuto un eccellente carriera ed è ancora oggi un giocatore di buon livello. Ma il numero due dei balcanici non è invece di prima fascia. Nella prima giornata è sceso in campo Borna Gojo, numero 276. L'alternativa è Serdarusic, 233 ATP. Gli incontri di oggi saranno trasmessi in diretta TV da SuperTennis.

Coppa Davis, dove vedere Italia – Croazia in TV e streaming

SuperTennis ha mandato in onda le due precedenti sfide dell'Italia e trasmetterà in questa settimana tutti gli incontri in programma della Coppa Davis fino alla finale del 5 dicembre. Si parte con Italia-Croazia che si potrà seguire sul canale 64 del digitale terrestre o sul 212 di Sky. Inoltre si potrà seguire anche in streaming sul sito di SuperTennis Italia-Croazia.

Italia in Coppa Davis 27 novembre, orario e programma della partita contro la Croazia

Il programma della giornata inizierà alle ore 16. Stavolta i giocatori saranno puntuali, perché a Torino si disputa solo la sfida tra azzurri e croati. Toccherà subito a Lorenzo Sonego, che gioca doppiamente in casa. Sonego dovrebbe affrontare Gojo. A seguire in campo i numeri uno delle rispettive squadre e cioè Jannik Sinner e Marin Cilic. In ogni caso si terrà poi il doppio che vedrà di fronte Musetti e Fognini contro Mektic e Pavic, numeri 1 della specialità e vincitori dell'oro alle Olimpiadi di Tokyo.

Ore 16, match 1: Sonego-Gojo

A seguire, match 2: Sinner-Cilic

A seguire, match 3: Fognini/Musetti-Mektic/Pavic

Il cammino dell'Italia nella Coppa Davis 2021

L'Italia brillantemente ha vinto il Girone E. Sonego e Sinner hanno vinto nettamente contro Opelka e Isner e hanno regalato all'Italia il successo contro gli americani. Poi è arrivato un altro 2-1, quello alla Colombia piegata sempre da Sonego e Sinner, vincitori in singolare. Mentre in doppio è andata male a Sinner e Fognini, ko contro Cabal e Farah.

Il tabellone dell'Italia e la possibile avversaria dei quarti di finale

L'Italia è tornata nei quarti di finale di Coppa Davis dopo tre anni e affronterà la Croazia, l'ultima squadra ad aver vinto il trofeo con la vecchia formula. In caso di successo Sinner e soci volerebbero a Madrid dove affronterebbero venerdì 3 dicembre la vincente di Kazakistan-Serbia.