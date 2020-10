Si è conclusa nel migliore dei modi l'eccezionale cavalcata di Iga Swiatek nell'edizione 2020 del Roland Garros. La giovane tennista polacca ha battuto in finale l'americana Sofia Kenin, quarta testa di serie del prestigioso torneo parigino, conquistando il primo titolo, e il primo Slam della sua carriera. Un torneo superlativo quella della classe 2001 che dopo aver battuto anche la numero 2 del mondo Simona Halep aveva eliminato anche la nostra Martina Trevisan.

Iga Swiatek batte Sofia Kenin e vince il Roland Garros

Iga Swiatek probabilmente si starà chiedendo se è tutto vero. La 19enne polacca numero 53 del mondo ha vinto a sorpresa il Roland Garros. Un risultato eccezionale per tennista classe 2001 che dopo una vera e propria cavalcata trionfale, senza concedere nemmeno un set alle avversarie ha battuto in finale la numero 6 del ranking Wta e quarta testa di serie Sofia Kenin, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e venti minuti di partita. Subito dopo la conclusione della gara, la Swiatek che nel corso del torneo ha battuto anche la testa di serie numero 1 Simona Halep e la nostra Martina Trevisan, ha allargato le braccia in direzione del suo angolo come a dire "ma cosa sta succedendo?".

Per Iga Swiatek primo titolo tra i professionisti, la polacca inizia con uno Slam

E pensare che fino ad oggi la Swiatek figlia del canottiere Tomasz Swiatek, canottiere che ha partecipato alle Olimpiadi estive del 1988, dopo gli ottimi risultati a livello juniores si era spinta negli Slam al massimo fino al 1° turno a Wimbledon. Il suo talento però, sotto gli occhi di tutti, è finalmente sbocciato sulla terra rossa parigina. La sensazione è che quello conquistato al Roland Garros sia solo il primo di una serie di successi per la Swiatek. Ora conto alla rovescia per la finale maschile in programma domani: alle 15 di domenica 11 ottobre il centrale dello storico impianto parigino ospiterà la super sfida tra Rafa Nadal e Novak Djokovic.