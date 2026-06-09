Iga Swiatek a Flavio Cobolli dopo la finale di Parigi: “Alla fine hai mangiato la pasta con le fragole”

Dopo la finale persa da Flavio Cobolli al Roland Garros, Iga Swiatek gli ha mandato un messaggio su Instagram: è una vecchia storia tra loro…

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Iga Swiatek ha pubblicato una storia Instagram un po' inattesa dopo la finale del Roland Garros persa da Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. Nessun complimento al giocatore tedesco, del tutto ignorato dall'ex numero uno al mondo WTA , e invece un bel messaggio – con sottesa confidenza – al 24enne romano: "Alla fine hai mangiato la pasta con le fragole, immagino". Parole criptiche accompagnate da quella ben più comprensibile di "complimenti" a Flavio, con emoji di mani che applaudono.

Il messaggio della Swiatek a Cobolli

Quest'anno la Swiatek ha perso ben prima della finale, battuta in due set da Marta Kostyuk, non riuscendo dunque a rinverdire i fasti delle sue quattro vittorie nel torneo parigino. Non per questo Iga ha perso la voglia di scherzare, tirando in ballo Cobolli per una vecchia storia che li aveva visti coinvolti assieme al torneo di Wimbledon dello scorso anno.

Iga, Flavio e la pasta con le fragole: rewind a Wimbledon 2025

Tutto era iniziato quando la 25enne tennista di Varsavia aveva detto, durante l'intervista in campo dopo aver battuto Danielle Collins (Iga vincerà poi il torneo), che avrebbe festeggiato mangiando i ‘makaron z truskawkami', ovvero la pasta con le fragole, un piatto tipico polacco, la cui ricetta prevede anche l'utilizzo dello yogurt.

Qualcosa di non esattamente appetibile per noi italiani, che sulla pasta siamo maestri, e infatti le scelte culinarie della Swiatek erano state ‘contestate' da Musetti e Cobolli.

"Ho parlato con lei – aveva detto Flavio all'All England Club – Le ho detto: ‘Cosa hai combinato? Ora tutti vogliono provare la pasta con le fragole!'. Non vorrei essere al suo posto… le auguro buona fortuna quando tornerà in Italia! Lo yogurt sulla pasta… è peggio dell'ananas sulla pizza!". Cobolli aveva anche citato la pasta con le fragole in un video su TikTok registrato assieme alla polacca.

Dal canto suo Iga aveva rilanciato in conferenza post vittoria finale a Wimbledon: "Ho appena ricevuto un messaggio dal direttore dell'Open d'Italia e mi ha detto che, poiché ho trionfato qui, l'anno prossimo aggiungeranno la pasta con le fragole al menù. Spero che gli italiani non mi odino". Ma no, per così poco, cara Iga… ma non l'assaggeremo.