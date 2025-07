Musetti inorridisce quando sente della pasta alle fragole di Iga Swiatek: “Guarda la mia reazione”

La ricetta della pasta con le fragole di Iga Swiatek ha destato curiosità. In Polonia è un piatto preparato e consumato spesso, altrove non è considerato succulento. La campionessa di Wimbledon ha spiegato che occorrono pochi, semplici ingredienti e un procedimento abbastanza agevole per servirlo (yogurt o panna acida per legare la "salsa" di frutti, opportunamente schiacciati con una forchetta) ma non è riuscita a vincere la resistenza di chi non è stuzzicato dall'accostamento culinario. E se l'ex tennista Andy Roddick è rimasto a bocca aperta (per lo stupore), c'è chi come Lorenzo Musetti proprio non è riuscito a trattenersi lasciando trasparire disappunto con una smorfia. "Non fatemi commentare", ha replicato alla domanda specifica che gli è stata fatta accennando anche un sorriso.

La smorfia di Musetti: "La mia reazione credo che dice tutto"

Niente di irrispettoso ma – come la stessa Swiatek ha raccontato – è difficile davvero convincere un italiano che la marmellata di fragole si possa usare per condire la pasta. Gli stessi inglesi mostrarono perplessità quando la giocatrice ne parlò al termine della semifinale ("la mangerò stasera e voi dovreste provarla", disse allora) che le spalancò la strada verso il titolo.

Musetti ha affrontato l'argomento a corredo della vittoria nel Masters 1000 di Toronto dove ha battuto in due set l'australiano James Duckworth (7-5, 6-1). "Per favore, lasciami dire una cosa sulla pasta di Iga: penso che la mia reazione abbia spiegato tutto…", ha aggiunto il tennista toscano rispondendo al quesito fattogli a bruciapelo. Smorfia di disapprovazione e mano sulla fronte sono stato molto eloquenti e soddisfacenti per l'intervistatore che ha ottenuto ciò che voleva: raccogliere il disgusto dell'italiano che considera qualcosa di sacro.

Cobolli e la "minaccia culinaria" della campionessa polacca

Musetti non è stato l'unico a confrontarsi con la ricetta di Swiatek. Prima di lui è stato Flavio Cobolli a fare ironia sui gusti della campionessa polacca e su quella pietanza discutibile (almeno per chi non la annovera tra le consuetudini alimentari del Belpaese): "Le auguro buona fortuna per quando tornerà in Italia", si lasciò scappare con sarcasmo. Il tennista romano ha anche raccontato di aver parlato con la vincitrice di Wimbledon e di averle detto come la pensava citando quella che ha descritto come una "minaccia culinaria" (bonariamente): "Quando ci siamo incontrati m'è venuto spontaneo dirle: Iga, ma cosa hai combinato? Adesso tutti vogliono provare la pasta con le fragole", le sue parole ai microfoni di Tennis Channel.