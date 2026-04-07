Sinner-Humbert in diretta LIVE, in campo dalle 13 a Monte Carlo: Jannik all’esordio nel Principato

Sinner sfida Ugo Humbert nel match d'esordio del singolare di Monte-Carlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Miami Open prosegue nel terzo Master 1000 della stagione, il primo su terra rossa. Oggi sul Campo Centrale Jannik, secondo nel ranking mondiale dopo Alcaraz, sfida il francese numero 34 nella Classifica ATP. Con la vittoria di oggi l'italiano avanzarebbe ai sedicesimi di finale, nella corsa alla riconquista del primo posto nel ranking sorpassando Carlos Alcaraz. Diretta Tv su Sky.
In campo oggi Berrettini e Darderi, mercoledì c'è Musetti
In mattinata, esattamente alle 11, scendono in campo Matteo Berrettini contro Bautista Augut e Luciano Darderi contro Hurkacz. Più tardi c'è Sinner. Mercoledì tocca a Lorenzo Musetti, che farà il esordio con Vacherot.
Sinner reduce dal Sunshine Double con le vittorie di Indian Wells e Miami
Il tennista italiano ha una serie aperta di dodici vittorie consecutive. Sinner ha vinto prima Indian Wells e poi Miami, tra l'altro senza perdere nemmeno un set. Ora si cambia superficie, ma non l'obiettivo: vincere.
I precedenti tra Sinner e Humbert
Due sfide ufficiale. Head to head in parità, 1-1. Humbert vinse nel 2019 nelle Next Gen Finals. Jannik ha rimesso tutto in parità agli Internazionali d'Italia del 2021.
Dove vedere Sinner-Humbert oggi a Monte-Carlo in TV e streaming
Sinner e Humbert in campo oggi all'ATP Monte Carlo. Jannik e Ugo scenderanno in campo dopo Bautista-Berrettini, teoricamente non prima delle ore 13. Diretta TV su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Tutto per abbonati.