Iga Swiatek svela la sua ricetta della pasta alle fragole: “Vanno schiacciate e unite allo yogurt”

La pasta con crema di fragole è il piatto preferito di Iga Swiatek. Quando lo disse a Wimbledon destò clamore per l'abbinamento degli ingredienti che servono a confezionare il makaron z truskawkami, il nome della portata del suo paese d'origine (la Polonia). La vincitrice dello Slam inglese fece anche una battuta durante la conferenza stampa: "Ho appena ricevuto un messaggio dal direttore del torneo Open d'Italia e mi ha detto che, siccome ho trionfato qui, l'anno prossimo aggiungeranno la pasta alle fragole al menù. Spero che gli italiani non mi odino…".

In realtà quella combinazione di alimenti non è affatto una stranezza né ricetta frutto dell'invenzione della tennista: ospite del podcast con Andy Roddick, ha avuto modo di spiegare che quel piatto è una sorta di pietanza tradizionale come fish and chips (pesce e patatine) in Inghilterra. Nel libro delle ricette è voce che non può mancare: "L'ho mangiata da bambina. È pasta con le fragole, la trovo fantastica e per farla occorre un po' di yogurt oppure panna acida".

Come si prepara pasta con le fragole e che tipo di formato occorre? Swiatek se l'aspettava che, prima o poi, questa curiosità sarebbe emersa nel corso della discussione. E quando l'interlocutore gliel'ha sottoposta ha sfoggiato un sorriso bonario e s'è armata di santa pazienza mostrando anche qual è il modo giusto per prepararla. Non occorre certo essere cuochi provetti per farla, ma per servirla nel modo giusto ci vuole un po' di attenzione ai dettagli.

"In pratica – dice Swiatek – dobbiamo schiacciare le fragole in modo da ricavare una salsa succosa poi aggiungiamo gli altri ingredienti che sono lo yogurt, ma in Polonia c'è anche chi la gradisce mescolando con panna acida e la pasta. Si versa tutto sopra e si lascia insaporire. La cosa importante è che le fragole siano schiacciate nella maniera migliore possibile".

Roddick ascolta, fa un attimo di pausa poi spalanca la bocca. E non perché gli è venuta l'acquolina in bocca ed è desideroso di assaggiare quel piatto ma per la strana sensazione provata immaginando di trovarsi davanti a una porzione del genere. "Ma no – aggiunge Swiatek sorridendo – non va schiacciata anche la pasta… no, dai… questa sarebbe una follia. Va solo versato il composto: prima ne recavi una sorta di marmellata poi la coli sulla pasta calda e mischi tutto". Quanto al formato, è preferibile una pasta corta: la stessa Iga ha mostrato in una foto condivisa in una storia su Instagram di gradire quell'accostamento con un tipo che s'avvicina molto alle orecchiette. De gustibus…