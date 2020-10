Finale annunciata al Roland Garros. Novak Djokovic e Rafael Nadal si sfideranno nell'ultimo atto del prestigioso secondo slam stagionale Il numero uno al mondo, a caccia del suo secondo titolo sulla terra rossa parigina, se la vedrà con il numero due che ha trionfato sotto la Tour Eiffel in 12 occasioni, in un match che promette spettacolo. La partita tra il serbo e lo spagnolo è in programma domenica 11 ottobre alle ore 15. Diretta affidata a Eurosport. Ecco come assistere a Djokovic-Nadal in TV e streaming.

Djokovic-Nadal, quante volte hanno giocato contro. I precedenti della finale del Roland Garros

Quella tra Novak Djokovic e Rafa Nadal non è una sfida come tutte le altre. I due si sono affrontati in 55 occasioni, con 29 successi del serbo attuale numero 1 della classifica Atp e 26 del mancino di Manacor, secondo giocatore al mondo. L'ultimo precedente risale al 2020, con Nole che si è imposto in 2 set nell'Atp Cup. Per quanto concerne invece la terra rosa, l'ultima sfida ha visto trionfare Rafa che si è imposto sull'avversario agli Internazionali di Roma della scorsa stagione. Cammino agevole per Nole che ha trovato difficoltà solo nei quarti di finale contro Carreno Busta cedendo un set, e in semifinale contro Tsitsipas battuto al quinto. Finora invece Rafa Nadal non ha perso un set, e nel suo percorso ha battuto due italiani, ovvero Travaglia e Sinner con quest’ultimo che lo ha messo in difficoltà.

Quanti titoli hanno vinto Djokovic e Nadal

Djokovic ha vinto il Roland Garros, una sola volta in carriera e spera dunque nel bis. Con un successo salirebbe a quota 18 vittorie nelle prove del Grande Slam alle spalle di Roger Federer (20) e di Rafael Nadal (19), e consoliderebbe la leadership nei Big Titles, avendo conquistato finora ben 58 trofei tra tornei del Grande Slam, i Masters 1000, le ATP Finals e le Olimpiadi. La terra rossa di Parigi è considerata il “giardino di casa” di Nadal che qui ha trionfato in 12 occasioni, vero e proprio record assoluto. Lo spagnolo va a caccia del 20° titolo in un torneo del Grande Slam che gli permetterebbe di raggiungere il leader di questa speciale classifica Roger Federer.

Djokovic-Nadal, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming

La partita tra Novak Djokovic e Rafa Nadal si giocherà domenica 11 ottobre alle ore 15. La diretta TV è affidata in esclusiva a Eurosport e sarà visibile anche sui canali della piattaforma Sky 210 e 211, considerando che Eurosport è inserito nell'offerta per gli abbonati all'emittente satellitare. Stesso discorso anche per DAZN che consentirà la visione della partita anche su Smart TV. Il match sarà visibile su dispositivi portatili e tablet o collegandosi all'app Sky GO, (servizio riservato agli abbonati) o a DAZN.