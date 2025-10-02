Iga Swiatek smaschera gli haters e risponde loro con un messaggio sottile: è la sua vendetta

Iga Swiatek dopo la sconfitta con Emma Navarro nel WTA di Pechino ha subito una sfilza di offese sui social. L’ex numero 1 del tennis ha denunciato l’accaduto e ha mandato un messaggio a coloro che l’hanno attaccata.

Iga Swiatek a Pechino ha perso un'occasione unica. Perdendo nei quarti di finale contro Emma Navarro ha mancato la possibilità di avvicinarsi ad Aryna Sabalenka. Il ko con la giocatrice americana le toglie molte possibilità di sorpasso, che le sarebbe valso il numero 1 della classifica WTA. Oltre alla sconfitta, la campionessa di Wimbledon ha dovuto incassare una serie di critiche feroci e offese a profusione da parte di haters sul suo profilo Instagram. Swiatek si è vendicata, ha mostrato una serie di messaggi e ha mandato un messaggio forte a tutti loro.

Le pesanti offese a Iga Swiatek dopo il ko di Pechino

L'hanno apostrofata in diversi modi. C'è chi l'ha chiamata dopata, chi l'ha definita mediocre, chi ha usato parole ben peggiori. Fatto sta che anche Iga Swiatek ha dovuto subire brutte parole e improperi da parte di odiatori da tastiera che per diletto, perché hanno perso una scommessa o perché si divertono sadicamente ad attaccare uno sportivo. Swiatek ha carattere da vendere, lo sanno bene le sue avversarie, e non è stata zitta.

La stories di Iga Swiatek nella quale denuncia le offese ricevute sui social dopo la sconfitta Emma Navarro.

La risposta di Iga Swiatek agli haters

Ha riunito una serie di commenti feroci ricevuti li ha postati, senza oscurare nemmeno il nome degli utenti, e a corredo ha scritto il suo pensiero: "Oggigiorno, questa è una parte della nostra realtà nel mondo dello sport. Bot, ludopatici, ma anche “tifosi”. Dobbiamo rifletterci, specialmente se consideriamo che la giornata mondiale della salute mentale è tra pochi giorni".

Leggi anche Chi vince tra Sinner e Alcaraz in finale agli US Open secondo ChatGPT: saranno 4 ore di battaglia

Swiatek, al di là di tutto, probabilmente non riesce a spiegarsi queste offese gratuite dopo la sconfitta con Emma Navarro, che penalizza soprattutto sé stessa. Perché la polacca ha mancato l'occasione di riavvicinarsi al numero 1.