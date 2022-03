I tormenti delle migliori 10 tenniste al mondo, spazzate via in un anno: sono rimaste in due Negli ultimi 12 mesi la classifica WTA è stata stravolta. La top ten del tennis femminile è cambiata totalmente, ben prima del clamoroso ritiro di Ashleigh Barty.

A cura di Alessio Morra

Il mondo del tennis femminile è stato assai sorpreso dall'improvviso ritiro della numero 1 del mondo Ashleigh Barty, che ha deciso di lasciare l'attività a soli 25 anni, dopo aver vinto a fine gennaio gli Australian Open. Addio sorprendente, ma motivato dall'australiana che dopo aver realizzato tutti i suoi sogni e che dopo aver raggiunto i traguardi che si era prefissa (ha vinto anche Wimbledon) non aveva più voglia di continuare. Lascia l'attività la numero 1 del mondo, che lascia il regno e la corona che ora passerà di mano. Il tennis femminile continuerà a cambiare, negli ultimi anni si sono succedute una sfilza di vincitrici Slam, ma è difficile pensare a una rivoluzione più grande rispetto a quella degli ultimi dodici mesi. Perché numeri alla mano ciò che si vede è davvero incredibile. Viene da mettersi le mani nei capelli vedendo la top ten del 5 aprile 2021, quella che fece seguito al torneo di Miami, iniziato questa settimana.

La classifica WTA 50 settimane fa vedeva Barty al vertice, l'australiana era seguita a ruota da Naomi Osaka e Simona Halep. Le precedenti numero uno del mondo. Quarta la giovane americana Kenin, poi Svitolina e Andreescu. Settimo posto per la bielorussa Sabalenka, che precedeva Serena Williams, Pliskova e Kiki Bertens.

Naomi Osaka è scivolata al 98° posto della classifica.

Una classifica, va detto, in parte sfalsata perché in parte frizzata dal Covid. Ma comunque guardando dove sono quelle giocatrici si nota subito come solo due delle top ten di allora siano ancora al vertice. Presenti tra le migliori sempre la bielorussa Sabalenka e la ceca Pliskova, escludendo ovviamente Barty, che è ancora la numero uno ma si è ritirata. Naomi Osaka è scivolata al 98° posto, sono fuori dalla top 100 invece l'americana Kenin e la canadese Andreescu, entrambe campionesse Slam.

Serena Williams è addirittura fuori dalle prime 240. Anche Kiki Bertens si è ritirata. Hanno perso posizioni, ma non sono precipitate in classifica invece, Elina Svitolina (nelle prime 30) e Simona Halep, che ha pagato un serio infortunio ma è sempre nella top 20.

Iga Swiatek numero 2 del mondo dopo il successo a Indian Wells.

La top ten di oggi è completamente diversa. Solo tre delle giocatrici al vertice lo scorso anno sono presenti ancora tra le prime dieci, una di questa è proprio la Barty, che non giocherà più da professionista. La classifica vede l'australiana al comando, poi c'è Iga Swiatek, recente vincitrice a Indian Wells che sembra destinata lei sì a una carriera luminosa. Terza la greca Maria Sakkari, poi la ceca Krejicikova, campionessa al Roland Garros un anno fa.

L’ultima classifica WTA.

Quinta Sabalenka (ottava un anno fa), poi la spagnola Paula Badosa. Kontvaeit settima davanti alla ceca Pliskova e la vincitrice dell'ultimo Masters Garbine Muguruza. Decima Ons Jabeur, che ha superato Danielle Collins. Tredicesima Emma Raducanu, la stellina del tennis, vincitrice degli US Open a 18 anni, ma vincitrice di appena tre partite quest'anno.