Ashleigh Barty annuncia in lacrime il suo ritiro dal tennis a soli 25 anni: “Molti non capiranno” Ash Barty in un’intervista pubblicata sui suoi canali social ha annunciato in lacrime il suo ritiro dal tennis professionistico. La numero 1 del mondo solo due mesi fa aveva vinto gli Australian Open.

A cura di Marco Beltrami

Appena due mesi fa, Ashleigh Barty si confermava una delle giocatrici più forti e complete del tennis moderno conquistando gli Australian Open, terzo titolo dello Slam. Oggi con un annuncio assolutamente inaspettato sui propri canali social, la numero 1 al mondo della classifica WTA, ha ufficializzato il suo ritiro dal tennis a soli 25 anni. Una scelta a dir poco sorprendente che ha lasciato tutti sbalorditi. Ash in lacrime in un'intervista a Casey Dellacqua ha spiegato i motivi della sua drastica decisione, ringraziando tutti i tifosi che non le hanno mai fatto mancare il sostegno durante la sua carriera.

Dopo anni di grande incertezza ai vertici del tennis femminile, la Barty aveva iniziato ad imporre il suo dominio che sembrava destinato a durare a lungo. 3 Slam vinti, Roland Garros 2019, Wimbledon 2021, e Australian Open 2022, con 15 tornei di singolare e 12 tornei di doppio per prendersi la vetta della classifica, per ben 114 settimane consecutive. A soli 25 anni, la sua leadership sembrava destinata a durare a lungo, grazie ad un gioco completo che le ha permesso di essere competitiva su tutte le superfici. A sorpresa però dopo la mancata partecipazione ai Masters di Indian Wells e Miami, ecco l'annuncio sui social che ha lasciato tutti senza parole.

Perché la Barty ha deciso di ritirarsi dal tennis a 25 anni

Ash ha deciso di spiegare i motivi della sua scelta in una chiacchierata con Casey Dellacqua, caricata poi sul profilo Instagram. Nella stessa, la giocatrice australiana, si è mostrata molto determinata e serena, anche se non è mancato un momento di crollo emotivo soprattutto quando si è parlato del segno da lei lasciato nel panorama tennistico e nei tifosi. Si è detta "orgogliosa e soddisfatta" per quanto fatto in carriera, pronta ad amare e ringraziare il tennis e tutti gli addetti ai lavori per sempre. Un legame che non si spezzerà mai.

Perché allora la Barty si è ritirata? A cosa è legata la scelta di rinunciare a giocare e anche a competere per vincere ancora a lungo? La tennista numero 1 al mondo, ha spiegato di volersi dedicare più a sé stessa, e mettere da parte la racchetta. Tutto per lei "è stato troppo veloce", con viaggi e costanti sacrifici che le hanno impedito di vivere una vita normale, e le fasi della stessa come l'adolescenza. La Barty sentiva questa necessità da molto tempo, e già dopo la vittoria di Wimbledon ha iniziato a prendere in considerazione l'ipotesi di uno stop: "C'era solo una piccola parte di me che non era del tutto soddisfatta, non era del tutto soddisfatta. E poi è arrivata la sfida degli Australian Open, e penso che per me sia semplicemente il modo perfetto, il mio modo perfetto per celebrare l'incredibile viaggio che è stata la mia carriera nel tennis".

La Barty con il trofeo degli Australian Open

La scelta di Ashleigh Barty e il messaggio per giustificare l'addio al tennis

Dopo aver vinto in casa, davanti al proprio pubblico, il cerchio per lei si è chiuso. Nessun rimpianto per il mancato Grande Slam da tentare in futuro con una vittoria agli US Open, ma solo tanta voglia di mettere da parte l'atleta e concentrarsi sulla persona: "So quanto lavoro ci vuole per tirare fuori il meglio di te stesso e l'ho detto più volte al mio team, è solo che non ce l'ho più in me. Non ho più la spinta fisica, il desiderio emotivo e tutto ciò che serve per sfidare te stesso ai massimi livelli. So solo che sono assolutamente esaurita, so solo che fisicamente non ho più niente da dare. E questo per me è successo. Ho dato assolutamente tutto quello che potevo per questo bellissimo sport del tennis. La mia felicità non dipendeva più dai risultati. Le persone non lo capiranno, ma ho altri sogni che non includono stare lontano dalla mia famiglia, che è dove voglio essere".

Quali tenniste si sono ritirate da numero 1 al mondo, e dopo aver vinto uno Slam

La giocatrice australiana è la seconda giocatrice che decide di lasciare il tennis da numero 1 al mondo. La prima è stata la belga Justine Henin nel 2008, ma dopo un inizio stagione molto difficile, di tutt'altro tipo rispetto alla Barty che aveva vinto 11 partite di fila con due titoli e il 3° Slam. A proposito di Slam, la 25enne è la quarta tennista dell'era Open ad annunciare il ritiro dopo aver vinto uno dei 4 tornei principali del circuito. Prima di lei, Marian Bartoli e Ann Jones, entrambe dopo Wimbledon, e anche Flavia Pennetta dopo gli US Open 2015. La Barty lascia anche con il record di 114 settimane consecutive di primato (121 complessivamente), che le permette di essere la quarta in questa speciale classifica dopo Navratilova, Graf e Serena Williams