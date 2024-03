Danielle Collins vola a Miami ma conferma il ritiro dal tennis: “C’è molto di più nella vita” La giocatrice americana sta giocando un tennis splendido al Miami Open, ma nonostante ciò Danielle Collins ha confermato che a fine stagione si ritirerà dal tennis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Danielle Collins sta giocando un tennis splendido ed a Miami ha raggiunto le semifinali, proverà a vincere pure contro Alexandrova, se ci riuscirà otterrà la prima finale in un torneo 1000 della carriera, e la raggiungerà nell'ultima annata della sua carriera. In tanti le chiedono di rinviare l'addio, ma lei calma e serafica in una conferenza stampa molto intensa ha confermato la sua intenzione e ha spiegato anche il perché del ritiro tra qualche mese.

Dopo aver perso il primo set del torneo, ha concesso le briciole a tutte le avversarie, nessuna delle cinque ha vinto più di tre game in un singolo set. Al Miami Open Danielle Rose Collins ha unito tutti i pezzi ed è tornata a giocare sui livelli degli Australian Open del 2022, quando arrivò in finale. L'americana non è una campionessa assoluta, è un osso duro per chiunque, ma è soprattutto un gran personaggio fuori dal campo. Ha personalità da vendere e non ha paura di dire ciò che pensa, mai, con estrema franchezza.

Dopo aver perso agli Australian Open, lo scorso gennaio,l'americana ha annunciato l'addio al termine del 2024. Una decisione sorprendente e la motivò dicendo che era arrivato il momento di smettere, perché non ne poteva più e a trent'anni (ne aggiungerà un altro a fine stagione) e aggiunse: "Sento di aver avuto una carriera piuttosto buona. Considerando anche i viaggi e tante cose posso dire che questo sia uno sport davvero duro. Ci sono altre cose che mi piacerebbe realizzare nella mia vita al di fuori del tennis, mi piacerebbe avere il tempo per poterlo fare. Ovviamente avere figli è una grande priorità per me".

Quelle parole passarono un po' in sordina, in uno Slam accade di tutto. Ora dopo questo grandissimo torneo a Miami, che può ancora continuare, l'americana è tornata in prima pagina e in parecchi le stanno dicendo di non lasciare l'attività. Lei con la sua consueta franchezza ha detto che non torna sui suoi passi spiegando che non esiste solo il tennis: "Nella vita c'è molto di più. È interessante come in tante occasioni ho dovuto giustificare la mia decisione di ritirarmi, penso che se fossi un uomo non avrei così tante domande attorno a me".

Collins è stata molto chiara e ha ricordato che da diversi anni convive con l'artrite reumatoide e questa malattia influisce sulla sua vita: "Convivo da molti anni con una malattia infiammatoria cronica che influisce sulla capacità di rimanere incinta. Alla fine è una mia scelta, che va oltre la carriera tennistica. Mi sto godendo il viaggio, mi sto ancora divertendo in campo, adoro venire qui e gareggiare ma alla fine è stata una decisione grande quanto la vita".