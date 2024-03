La rivincita di Collins al Miami Open dopo la vittoria su Cirstea: il primo gesto è per i tifosi rumeni Danielle Collins dopo la vittoria su Cirstea al Miami Open si è tolta una bella soddisfazione contro i tifosi avversari dedicando loro un bacio, dopo il match-point. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si entra nel vivo al Miami Open con i quarti di finale del tabellone femminile. Si è tolta una bella soddisfazione Danielle Collins che, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione da professionista, ha battuto in due set Cirstea sovvertendo il pronostico. Una bella vittoria per la tennista statunitense che dopo il successo si è riscattata contro i tifosi avversari che hanno provato in tutti i modi ad "affossarla" nel corso del match.

Non ne poteva più Collins, sempre impeccabile in campo. La giocatrice numero 53 del mondo ha superato la 24a forza del circuito reduce dalla vittoria con polemiche contro Kasatkina (in cui non aveva ammesso che una battuta dell'avversaria era fuori). Un match che sin dall'inizio ha preso una piega ben definita, come confermato poi dal risultato di 6-3, 6-2. Eppure l'americana ha dovuto fare i conti anche con il calore dei tifosi rumeni che si sono fatti sentire, spesso anche in modo non proprio corretto.

Subito dopo aver finalizzato il match-point, Collins prima di andare a scambiarsi il proverbiale cinque con l'avversaria ha voluto dedicare un saluto particolare ai sostenitori della Cirstea. Non un gesto eclatante, ma un semplice bacio volante mandato verso il settore occupato dai caldissimi rumeni che hanno risposto a loro volta facendosi sentire. Non si è dunque lasciata destabilizzare Danielle ma ha voluto comunque confermare il suo temperamento.

Il video finito sui canali ufficiali del Miami Open e su Tennis TV è diventato virale, e in tantissimi hanno apprezzato la delicatezza di Collins ma anche il suo carattere. Per questo sono stati in tanti quelli che le hanno chiesto di non rinunciare al tennis e di continuare a giocare, anche per regalare emozioni come questa. Difficile che arrivi un dietrofront, ma mai dire mai. Quello che è certo è che Danielle mancherà a molti.