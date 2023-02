Grandissima Camila Giorgi, vince il torneo di Merida! In Messico trionfa in finale sulla Peterson Camila Giorgi ha vinto il torneo WTA 250 di Merida, in Messico. In finale la 31enne marchigiana si è imposta in tre set sulla svedese Rebecca Peterson.

A cura di Paolo Fiorenza

Una domenica da ricordare per le campionesse azzurre: qualche ora dopo la doppietta di Sofia Goggia e Federica Brignone sulle nevi di Crans Montana, Camila Giorgi ha trionfato in Messico nel torneo WTA 250 di Merida, alla sua prima edizione. La 31enne marchigiana ha coronato così una settimana di grande tennis, che prima della finale vinta contro Rebecca Peterson l'aveva vista non perdere neanche un set, con l'apice raggiunto nei quarti vinti 6-0/6-0 sulla Stephens in 48 minuti.

L'atto conclusivo nello Yucatan è stato più impegnativo, ci sono voluti tre set (7-6/1-6/6-2) per decretare la vincitrice del torneo ed alla fine l'ha spuntata la giocatrice più forte, come certificato anche la classifica delle due finaliste (numero 68 Camila, 140 la sua avversaria, proveniente dalle qualificazioni). Il primo set è stato una battaglia durata oltre un'ora, la Giorgi è risalita da un break sotto (3-5) per imporsi nettamente al tie-break per 7 punti a 3.

Sembrava l'anticamera di un match in discesa ed invece il secondo parziale ha visto la 27enne svedese infilare 5 giochi di fila dall'1-1 e chiudere 6-1 in appena mezzora, sfruttando il moltiplicarsi degli errori dell'italiana. La striscia positiva della Peterson si è allungata a 7 giochi, visto che il terzo set si è aperto subito con un altro servizio perso dalla Giorgi, ma sullo 0-2 è partita la reazione decisa di Camila che ha alzato il livello del suo tennis, piazzando numerosi vincenti e schiantando l'avversaria con un parziale di 6 giochi di fila a chiudere il match in 2 ore e 25 minuti complessivi.

Camila Giorgi ha vinto il quarto torneo WTA in carriera

La tennista di Macerata torna a vincere un torneo WTA a distanza di un anno e mezzo (l'ultima volta era stata al Montreal nell'agosto 2021), sollevando il quarto trofeo della sua carriera nelle dieci finali giocate. Grazie al successo in terra messicana, la Giorgi rientra nella top 50 del ranking: da oggi è numero 46 al mondo.