Camila Giorgi spaziale: è in finale a Merida, contro Peterson cerca il quarto titolo WTA Dopo aver vinto 6-0 6-0 con Stephens, Camila Giorgi ha battuto pure Siniakova. La tennista italiana nella notte tra il 26 e il 27 febbraio affronterà Rebecca Peterson nella finale del torneo WTA di Merida.

A cura di Alessio Morra

Si è sempre detto che se Camila Giorgi riesce a giocare su alti livelli può veramente battere chiunque. Questa settimana la tennista di Macerata sta disputando il torneo di Merida in Messico e giocando un tennis strepitoso è riuscita a qualificarsi per la finale del torneo messicano, finale che sarà la decima della sua carriera. Nella notte tra domenica e lunedì sfiderà la svedese Peterson.

Camila Giorgi è volata in Messico, sta giocando a Merida, poi sarà impegnata nel mese di marzo a Indian Wells e Miami, due grandi appuntamenti. Venerdì scorso nei quarti di finale ha sfidato Sloane Stephens, giocatrice americana che nel 2017 conquistò gli US Open. Oggi non è più quella di allora, ma nessuno poteva pensare che Camila Giorgi la battesse 6-0 6-0! Una quarantina di minuti è durata la partita. Pazzesco.

In semifinale Giorgi ha affrontato la ceca Katerina Siniakova. Il match è stato molto più complicato, ma l'esito è stato lo stesso. Successo in due set, punteggio 7-5 7-6. L'azzurra disputerà la decima finale WTA della sua carriera, la prima dal torneo di Montreal 2021. Dopo la partita, parlando in spagnolo, ha detto "È stato un match molto complicato ma sono felice di essere arrivata in finale. La differenza l’hanno fatta davvero pochi punti. E’ stata una settimana molto buona ma sto già pensando a domani".

Adesso, però, va chiusa l'opera. La finale Giorgi la disputerà contro Rebecca Peterson, tennista posizionata al numero 140 della classifica WTA, reduce dal successo in tre set contro l'americana Caty McNally, battuta 6-2 6-7 6-4. Cercherà di vincere il quarto titolo della sua carriera. La finale Giorgi-Peterson inizierà alle 2 di notte italiane di lunedì 27 febbraio.