Sofia Goggia trionfa in discesa a Crans Montana! Splendida doppietta dell’Italia, Brignone seconda Doppietta italiana meravigliosa nella discesa libera di Coppa del Mondo a Crans Montana: prima Sofia Goggia, alle sue spalle Federica Brignone. Coppa di specialità ad un passo per la Goggia.

A cura di Paolo Fiorenza

Il recupero della discesa libera di Coppa del Mondo rinviata ieri a Crans Montana per le condizioni meteorologiche proibitive ha dato vita a una passerella da sogno per le sciatrici italiane, che sulle nevi svizzere hanno piazzato una doppietta meravigliosa. La vittoria è andata alla rediviva Sofia Goggia, che si è lasciata alle spalle la delusione degli ultimi Mondiali dove era stata squalificata e col risultato odierno si è avvicinata tantissimo alla coppa di specialità, visto che la sua principale rivale, la slovena Stuhec, è finita molto indietro. Alle spalle della campionessa azzurra si è piazzata una non meno strepitosa Federica Brignone, staccata di 15 centesimi.

La gioia di Sofia Goggia dopo l’arrivo a Crans Montana

Giornata memorabile per lo sci azzurro a Crans Montana, dove la Goggia – che pure non era partita col piede giusto nel weekend svizzero, cadendo in allenamento venerdì – ha ristabilito le gerarchie che la vedono dominatrice incontrastata della discesa libera: quella di oggi è la quinta vittoria stagionale. Perfetta la prova della 30enne bergamasca, che era leggermente dietro nei primi intermedi ma poi ha messo le marce altissime nell'ultimo settore della pista, chiudendo in testa.

Anche Federica Brignone esulta per il secondo posto sulle nevi svizzere

La festa dei colori italiani è stata completata dalla prova della Brignone, che ha ceduto qualcosa alla compagna di squadra solo nel tratto finale dove Sofia è andata come un treno. In terza posizione si è piazzata la francese Laura Gauche, a 41 centesimi, mentre la slovena Stuhec è finita nona, rendendo di fatto ormai irraggiungibile la Goggia nella classifica di discesa libera: manca solo la matematica per vederla mettere in bacheca il trofeo per la quarta volta, arricchendo un palmarès da sogno in cui spicca l'oro olimpico del 2018 a Pyeongchang. Sofia adesso ha 179 punti di vantaggio sulla rivale, quando mancano soltanto due discese libere, a Kvitfjell e a Soldeu nelle finali.

Per la valanga rosa si tratta dell'ottava vittoria in Coppa del Mondo nell'attuale stagione, mentre i podi totali sono 21. Tra le altre azzurre, buon piazzamento di Laura Pirovano, finita settima a 70 centesimi, mentre Marta Bassino ha terminato la prova fuori dalle prime 15.