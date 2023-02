Disastro Goggia ai Mondiali di sci, squalificata nella sua Discesa: “C’è grande dispiacere” Disastrosa prestazione della favoritissima Sofia Goggia nella gara di Discesa Libera ai Mondiali di sci 2023: l’azzurra non brilla e alla fine commette un grave errore e viene squalificata.

Più sono alte le aspettative, più forte è il tonfo nel caso non si dovesse centrare l'obiettivo. Ed è per questo che quello di Sofia Goggia nella Discesa dei Mondiali di Sci Alpino 2023 di scena a Courchevel e Meribel è stato un tonfo fragoroso. La bergamasca era infatti la grande favorita della prova più veloce della rassegna iridata, da lei ci si attendeva un'altra medaglia d'oro per l'Italia dopo quelle conquistate nei giorni scorsi da Federica Brignone e Marta Bassino rispettivamente nella Combinata e nel SuperG. E le prove dei giorni passati confermavano che in questa gara era lei l'atleta da battere.

La gara però non ha riservato gioie alla campionessa di Bergamo che dopo aver fatto una prima parte di discesa in linea con chi in quel momento era al comando, nella seconda parte ha provato a spingere per prendersi la vetta momentanea della classifica dei tempi, ma la troppa foga l'ha portata a commettere un clamoroso errore: un'evidente spigolata nel settore finale le fa inforcare una porta con lo sci sinistro.

La Goggia finisce la gara (sarebbe stata terza in quel momento con un ritardo di 47 centesimi dalla leader) ma dopo aver tagliato il traguardo arriva l'ulteriore doccia gelata: squalifica per l'inforcata. Una squalifica che di fatto mette definitivamente fine alla possibilità di portare a casa almeno una medaglia di bronzo in quella che senza ombra di dubbio la disciplina a lei più congeniale (e nella quale quest'anno può portare a casa un'altra Coppa del Mondo).

Intervenuta ai microfoni di Rai Sport Sofia Goggia ha spiegato il suo stato d'animo dopo questa gara ed è apparsa quasi incredula di aver inforcato in una gara, come la Discesa Libera, in cui le inforcate sono molto rare: "Più che delusione, c'è grande dispiacere. Ho dato tutto quello che potevo dare. Non so come si può inforcare in discesa? Non ho nulla da recriminarmi. È chiaro che è un peccato non aver portato a casa una medaglia che era alla mia portata. Ora bisogna smaltire questo dispiacere e guardare avanti" ha detto infatti la bergamasca classe '92 al termine della disastrosa prestazione nella gara dei Mondiali 2023 in cui partiva come la grande favorita e che invece non gli ha riservato nessuna gioia.