Gaston si ritira quando manca solo un punto alla sconfitta: clamoroso gesto antisportivo a Verona Nel Challenger di Verona ancora una volta Hugo Gaston si è reso protagonista di un gesto antisportivo ritirandosi sul match point per Trungeliti.

A cura di Marco Beltrami

Quando in campo c'è Hugo Gaston è lecito aspettarsi sempre qualcosa di particolare. Il tennista francese famoso per alcuni atteggiamenti tutt'altro che sportivi, è riuscito nuovamente a far parlare di sé. Questa volta, il classe 2000 reduce da alcuni risultati positivi si è preso la scena con una decisione surreale in Italia.

Impegnato al Challenger di Verona, il francese che ha vinto due tornei consecutivi nelle ultime due settimane tornando così nella top 100 (attualmente è il numero 92), ha disputato il match dei sedicesimi di finale contro l'argentino Trungeliti. Una partita molto tirata sulla terra rossa della città scaligera che ha visto Gaston vincere il primo set e poi incassare il ritorno del sudamericano.

Trungeliti infatti dopo aver vinto il secondo parziale ha allungato anche nel terzo. Tutto lasciava presagire la vittoria dell'argentino che sul 5-2 ha avuto 3 palle per chiudere il match. Ed ecco che a questo punto Gaston ha lasciato tutti di stucco: dopo aver richiamato l'attenzione di arbitro e avversario, il transalpino si è avvicinato alla rete e si è ritirato. Un gesto tutt'altro che corretto per Hugo Gaston che non è sembrato aver problemi fisici.

Anche se però ne avesse avuti, il giocatore di Tolosa avrebbe potuto aspettare qualche secondo per chiudere così il match in campo in linea con il galateo del tennis. Trungelliti non è apparso particolarmente colpito e infatti non ha fatto una piega, esultando anzi in maniera plateale come se il match fosse finito regolarmente.

Non è la prima volta che Gaston si contraddistingue per episodi poco edificanti in campo. L'ultimo in occasione del Masters 1000 di Madrid gli è costato una multa di 133mila euro (poi ridotta). Il motivo? L'aver fatto cadere volontariamente una pallina per non perdere un punto. Quanto accaduto a Verona non lo aiuterà a migliorare la sua fama all'interno del circuito.